Samanyolu Haber /Ekonomi / Krizde bir bu eksikti! /11 Kasım 2020 11:42

Krizde bir bu eksikti!

Merkez Bankası'nın net döviz rezervleri -52 milyar dolar seviyesine inerken, Türkiye'nin döviz gelirleri ile giderleri arasındaki farkı ifade eden cari açık 30 milyar dolara yaklaştı.

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SAMANYOLUHABER- Merkez Bankası'nın (TCMB) Ödemeler Dengesi verilerine göre cari açık eylülde 2,4 milyar Amerikan Dolar oldu. 12 aylık cari işlemler açığı 27 milyar 539 milyon dolara yükseldi.

Cari açıkta hem dış ticaret açığının büyümesi hem de döviz gelirlerinin azalması etkili oldu. Dış ticaret açığı 2019 yılı eylül ayına kıyasla 3,1 milyar dolar artarak 3,7 milyar dolara yükseldi. 

Turizm, yurt dışı müteahhitlik gibi kalemlerin yer aldığı hizmetler dengesi kaynaklı net girişler ise 2 milyar 869 milyon dolar azalarak 1,7 milyar dolara geriledi.

YABANCI YATIRIMCI SATIP ÇIKIYOR

Bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 1,9 milyar dolar azalan seyahat gelirleri 1,5 milyar dolara geriledi.

Net doğrudan yatırım ise 437 milyon ABD doları oldu.

"Sıcak para" diye bilinen portföy yatırımlarında ise 607 milyon dolar tutarında net çıkış oldu.  Yabancı yatırımcı hisse senedi piyasasında 322 milyon dolar net satış, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) piyasasında ise 424 milyon dolar net alış yaptı.

TCMB döviz rezervleri 3 milyar 631 milyon dolar net azalış gözlendi.
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