Döviz krizinden önceki anketten Erdoğan'a bir şok daha!

Metropol Araştırma "Türkiye'nin Nabzı Kasım 2021" çalışmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayıyla ilgili bölümünü yayınladı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre dövizdeki rekor artıştan önce yapılan araştırmada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylayanların oranı yüzde 39.3, onaylamayanların oranı yüzde 54.5 olarak hesaplandı. Yüzde 6.2 ise 'Fikrim yok/Cevap yok' seçeneğini işaretledi.







Sonuçların partilere göre dağılımı ise yüzdelik olarak şöyle:





AKP

Evet onaylıyorum: 91.7





Hayır onaylamıyorum: 5.3





Fikrim yok/Cevap yok: 3





CHP

Evet onaylıyorum: 5.5





Hayır onaylamıyorum: 89.8





Fikrim yok/Cevap yok: 4.7





İYİ PARTİ

Evet onaylıyorum: 6.3





Hayır onaylamıyorum: 90.8





Fikrim yok/Cevap yok: 3





HDP

Evet onaylıyorum: 6.5





Hayır onaylamıyorum: 85.8





Fikrim yok/Cevap yok: 7.7





MHP

Evet onaylıyorum: 61.1





Hayır onaylamıyorum: 35





Fikrim yok/Cevap yok: 3.9









DEVA PARTİSİ

Evet onaylıyorum: 16.1





Hayır onaylamıyorum: 83.7





Fikrim yok/Cevap yok: 0.3





SAADET PARTİSİ

Evet onaylıyorum: 28.1





Hayır onaylamıyorum: 70.5





Fikrim yok/Cevap yok: 1.5





DİĞER PARTİLER

Evet onaylıyorum: 33





Hayır onaylamıyorum: 66.5





Fikrim yok/Cevap yok: 0.5











