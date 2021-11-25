Samanyolu Haber /Gündem / Döviz krizinden önceki anketten Erdoğan'a bir şok daha! /25 Kasım 2021 16:37

Döviz krizinden önceki anketten Erdoğan'a bir şok daha!

Yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Metropoll Araştırma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevini yapış tarzıyla ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

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Metropol Araştırma "Türkiye'nin Nabzı Kasım 2021" çalışmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayıyla ilgili bölümünü yayınladı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre dövizdeki rekor artıştan önce yapılan araştırmada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylayanların oranı yüzde 39.3, onaylamayanların oranı yüzde 54.5 olarak hesaplandı. Yüzde 6.2 ise 'Fikrim yok/Cevap yok' seçeneğini işaretledi.

Sonuçların partilere göre dağılımı ise yüzdelik olarak şöyle:

AKP
Evet onaylıyorum: 91.7

Hayır onaylamıyorum: 5.3

Fikrim yok/Cevap yok: 3

CHP
Evet onaylıyorum: 5.5

Hayır onaylamıyorum: 89.8

Fikrim yok/Cevap yok: 4.7

İYİ PARTİ
Evet onaylıyorum: 6.3

Hayır onaylamıyorum: 90.8

Fikrim yok/Cevap yok: 3

HDP
Evet onaylıyorum: 6.5

Hayır onaylamıyorum: 85.8

Fikrim yok/Cevap yok: 7.7

MHP
Evet onaylıyorum: 61.1

Hayır onaylamıyorum: 35

Fikrim yok/Cevap yok: 3.9


DEVA PARTİSİ
Evet onaylıyorum: 16.1

Hayır onaylamıyorum: 83.7

Fikrim yok/Cevap yok: 0.3

SAADET PARTİSİ
Evet onaylıyorum: 28.1

Hayır onaylamıyorum: 70.5

Fikrim yok/Cevap yok: 1.5

DİĞER PARTİLER
Evet onaylıyorum: 33

Hayır onaylamıyorum: 66.5

Fikrim yok/Cevap yok: 0.5



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