Samanyolu Haber /Dünya / Döviz kriziyle boğuşan Lübnan ilaç ithal edemez hale geldi /05 Temmuz 2021 09:32

Döviz kriziyle boğuşan Lübnan ilaç ithal edemez hale geldi

Büyük bir mali krizle sarsılan Lübnan’da ciddi anlamda ilaç sıkıntısı çekilirken, özellikle hayati önem taşıyan ithal ilaçların ülkeye ulaşmaması yüzünden sağlık sektöründe önemli sorunlar yaşanıyor.

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İlaç İthalatçıları Derneği, döviz sıkıntısı yüzünden geçen ay hiç yabancı ilaç ithal edemediklerini bildirdi.

İlaç depolarındaki stoklarda önemli hastalıklar için ilaçların tamamen tükendiği uyarısı yapan dernek, yabancı döviz bulamadıkları için yurt dışında gerekli ilaçların sevkıyatının durduğunu aktardı.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, ithalat yapan firmaların ilaç üreticilerine karşı biriken 600 milyon doları aşkın borçları ve Merkez Bankasının işlem öncesi onayı nedeniyle bir aydan fazla süredir ithalatın neredeyse tümüyle durduğuna vurgu yapıldı.

Ulusal paranın yaklaşık yüzde 90 değer kaybettiği Lübnan’da Merkez Bankası, geçmiş aylarda ilaç ithalatçılarına uygun fiyatta döviz satmasına rağmen, son dönemde ithal için vaat ettiği Amerikan dolarını ilaç ithalatçılarına tedarik edemiyor.

İlaç ithalatına yeniden başlanmaması halinde temmuz ayı içinde depolarda tansiyon, şeker ve kanser hastalarını tedavisi için hiç ilaç kalmayacağı bildirildi.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1507, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada bugün dolar 17 bin 500 lira üzerinden işlem görüyor.

Ekonomik kriz nedeniyle halk, eczanelerde çocuk devam sütü başta olmak üzere birçok ilacı bulmakta zorluk çekiyor.

Eczane Sendikası Başkanı Gassan el-Emin, eczanelerin ithalatçılardan ilaç temin etmekte zorlandığını, ekonomik krizin başlangıcından bu yana 600 eczanenin kapandığını ifade etmişti.

Mezhepsel siyasi grupların, yaklaşık bir yıldan beri istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine yenisini kurma konusunda anlaşamadığı için kriz her geçen gün farklı sektörleri vurmaya devam ediyor.

İlaç, akaryakıt ve gıda başta olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerini bir yılı aşkın süredir sübvanse eden Merkez Bankasının rezervleri de günden güne eriyor.
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