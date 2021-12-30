Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar 13'ü Euro 15'i geçti /30 Aralık 2021 08:54

Dolar 13'ü Euro 15'i geçti

Döviz kurlarında yükseliş dördüncü günde de devam ediyor. TSİ 09:30 itibarı ile Dolar 13'ü Euro 15'i geçti.

SHABER3.COM

Hafta başından bu yana yükselen dolar/TL güne yüzde 1,5'luk kazançla 12,86 seviyesinden başladı. Dün kapanışta ise dolar 12,65 seviyesindeydi.

Euro ise dün 14 lirayı aşmasının ardından günü 14,38'den tamamlamıştı. Bu sabah ise yüzde 1,30'luk yükselişle 14,58 liradan güne başladı.

Güne 12,6870 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 08:53 itibarıyla %2,12 artışla 12,9275 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 11,7593, en yüksek 12,6867 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 12,6565 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 23.12.2021 tarihinde 10,2360 ile son bir ayın en düşük, 20.12.2021 tarihinde ise 18,4018 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 12,9275 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 14,4205 ile başlayan Euro kuru, saat 08:52 itibarıyla %1,93 artışla 14,6654 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 13,3150, en yüksek 14,4118 seviyelerini gören Euro, günü 14,3829 seviyesinde kapattı. Euro, 23.12.2021 tarihinde 11,6293 ile son bir ayın en düşük, 20.12.2021 tarihinde ise 20,7906 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 14,6654 TL'ye karşılık gelmektedir.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dolar 13'ü Euro 15'i geçti Sonraki Haber >>

Çok büyük suçları var, yaşattıklarının bedelini ödeyecekler

Çok büyük suçları var, yaşattıklarının bedelini ödeyecekler

Hülya Durmuş: Artık sesimi duyun, çığlıklarıma kulak verin; eşimi serbest bırakın

Hülya Durmuş: Artık sesimi duyun, çığlıklarıma kulak verin; eşimi serbest bırakın

'Nebati , o sözleri tekrarlarsa görevden alınabilir'

'Nebati , o sözleri tekrarlarsa görevden alınabilir'

1887 yılına ait zaman kapsülü açıldı, bakın içinden neler çıktı

1887 yılına ait zaman kapsülü açıldı, bakın içinden neler çıktı

HDP'de katliamdan dönüldü

HDP'de katliamdan dönüldü

‘Ümide Yolculuk’ başlıyor

‘Ümide Yolculuk’ başlıyor

Bingöl'de ortalık karıştı

Bingöl'de ortalık karıştı

Togg'un tanıtımında tuhaf ve sert müdahale!

Togg'un tanıtımında tuhaf ve sert müdahale!

İmamoğlu'ndan Soylu'ya cevap

İmamoğlu'ndan Soylu'ya cevap

Gizemli uçak X-59'dan çarpıcı görüntüler!

Gizemli uçak X-59'dan çarpıcı görüntüler!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:57:52