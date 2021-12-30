Dolar 13'ü Euro 15'i geçti

Güne 12,6870 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 08:53 itibarıyla %2,12 artışla 12,9275 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 11,7593, en yüksek 12,6867 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 12,6565 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 23.12.2021 tarihinde 10,2360 ile son bir ayın en düşük, 20.12.2021 tarihinde ise 18,4018 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 12,9275 TL'ye karşılık gelmektedir.







Güne 14,4205 ile başlayan Euro kuru, saat 08:52 itibarıyla %1,93 artışla 14,6654 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 13,3150, en yüksek 14,4118 seviyelerini gören Euro, günü 14,3829 seviyesinde kapattı. Euro, 23.12.2021 tarihinde 11,6293 ile son bir ayın en düşük, 20.12.2021 tarihinde ise 20,7906 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 14,6654 TL'ye karşılık gelmektedir.

