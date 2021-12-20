Samanyolu Haber /Gündem / Döviz kuru 39 yerel TV kanalını da vurdu, toplu kapanma kapıda /20 Aralık 2021 17:57

Döviz kuru 39 yerel TV kanalını da vurdu, toplu kapanma kapıda

39 yerel TV kanalı, TÜRKSAT’a ödemelerinin kurun yükselmesiyle iki katına çıkması nedeniyle çözüm üretilmediği takdirde 1 Ocak’ta toplu olarak televizyonları kapatacaklarını açıkladı.

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Van’da yayın yapan Kanal 65’in sahibi Orhan Olgun, TÜRKSAT’a dolar üzerinden ödeme yapan yerel televizyon kanallarının aylık ödemelerinin iki katına çıktığını belirterek, 39 yerel kanalın 1 Ocak itibariyle kapanma ile yüz yüze olduğunu duyurdu. Olgun, "Ya dolar kuru sabitlensin ya da TÜRKSAT ödemeleri TL’ye çevrilsin" çağrısı yaptı.TV kanallarının, TÜRKSAT’a aylık ödemeler kurun yükselmesiyle iki katına çıktı. Ekonomik kriz üzerine, Türkiye genelinde 39 televizyon kanalı bir araya gelerek ortak karar aldı. TV kanalları, TÜRKSAT’ın aylık kira giderini ödemelerinin imkansız olduğunu belirterek, çözüm bulunmaması durumunda 1 Ocak’ta toplu olarak televizyonları kapatacaklarını söyledi.

Van’da yayın yapan Kanal 65’in sahibi Orhan Olgun, çözüm üretilmemesi durumunda hiçbir kanalın bu parayı ödeyecek durumunun olmadığını dile getirdi. 39 yerel kanalda, 1200 kişinin çalıştığını dile getiren Olgun, "Van başta olmak üzere bölgede, uydu üzerinden yayın yapan bir TV kanalı yoktu. Biz de bu eksiklik üzerine yaptığımız araştırmalar sonucunda 1 Ekim’de Kanal 65’i kurduk ve yayın hayatına başladık. 20 arkadaşımızı burada istihdam ettik. Ancak ilk başladığımızda, TÜRKSAT’a 7 bin dolar kira bedeli ödüyorduk. Bu da 70 bin TL’ye denk geliyordu. Ama şimdi TÜRKSAT, bizden 1 Ocak itibariyle 13 bin dolar istiyor. Bu da 130 bin TL’ye denk geliyor. Bu parayı ödememiz imkansız. Bu ekonomik darboğazda bu rakamı hiçbir yerel TV ödeyemez. Biz, son olarak Ankara’daki yetkililere ortak yayınla çağrıda bulunduk. Eğer buna çözüm bulunmazsa 1 Ocak’ta 39 yerel kanal olarak ekranlarımızı kapatacağız. Bu da bin 200 gazetecinin işsiz kalmasının yanı sıra halkın da sesinin kısılması anlamına geliyor" dedi.

Olgun, "Buna bir çözüm bulunsun. Ya dolar kuru sabitlensin ya da TÜRKSAT ödemeleri TL’ye çevrilsin. Düzenleme yapılmazsa kanalı kapatmazsak bile iki ay sonra çalışanların maaşını veremez duruma geleceğiz. Bunun için yetkililerden olumlu bir cevap bekliyoruz” diye konuştu. 
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