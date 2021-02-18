Döviz mevduatlarında büyük artış

Merkez Bankası Haftalık Banka ve Para İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 12 Şubat ile biten haftada, 5 Şubat ile biten haftaya göre 2 milyar 701 milyon dolar artarak, 232 milyar 925 milyon dolardan 235 milyar 626 milyon dolara çıktı.







Artışın 1.1 milyar doları euro/dolar paritesi ve ons altın fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandı. Parite ve ons sabitlendiğinde artış 1.6 milyar olarak hesaplandı.





VATANDAŞLARIN DÖVİZ HESAPLARI ARTTI





Söz konusu dönemde vatandaşların döviz hesaplarında da artış görüldü. 12 Şubat ile biten haftada vatandaşların döviz hesapları, 5 Şubat ile biten haftaya göre 1 milyar 293 milyon dolar artarak, 148 milyar 141 milyon dolardan 149 milyar 434 milyon dolara yükseldi.





TOPLAM YABANCI PARA MEVDUATLARI ARTTI





12 Şubat ile biten haftada bankalarda bulunan toplam yabancı para mevduatları da artış gösterdi. 5 Şubat ile biten haftada 262 milyar 235 milyon dolar olan yabancı para mevduatları, 12 Şubat ile biten haftada, 2 milyar 735 milyon dolar artarak 264 milyar 970 milyon dolara çıktı.