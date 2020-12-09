Samanyolu Haber /Ekonomi / Döviz ve altın mevduatları artmaya devam ediyor /09 Aralık 2020 19:24

Döviz ve altın mevduatları artmaya devam ediyor

Yurt içi yerleşiklerin altın ve döviz mevduatında artış yıl başından bu yana 35 milyar dolara, geçen hafta ise geçen hafta 3,4 milyar dolara ulaştı.

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Yurt işi yerleşiklerin döviz ve altın alımları devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankalardaki yabancı para mevduatı 27 Kasım-4 Aralık döneminde 3 milyar 352 milyon dolar artışla 255,2 milyar dolara yükseldi ve rekor tazeledi.

Gerçek kişilerin bu dönemde yabancı para mevduatı, 2,4 milyar dolar artışla 165,6 milyar dolara ulaştı. Şirketlerin yabancı para mevduatı ise 1 milyar dolar artışla 89,7 milyar dolara yükseldi.

BDDK günlük bülten verilerinde, yabancı para mevduatın yurt içi ve yurt dışı yerleşik şeklinde alt kırılımları yer almıyor. Günlük bültende, yabancı paraların ne kadarının altın, euro ve dolar olduğu da belirtilmiyor. Bu ayrıntılar, TCMB’nin haftalık para ve banka istatistiklerinde bulunuyor.

YILLIK ARTIŞ 35 MİLYAR DOLARI AŞARAK REKOR KIRDI

TCMB verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin döviz ve altın mevduatı, bu yıl 1 Ocak-27 Kasım tarihleri arasında 34,3 milyar dolar artışla 228 milyar dolara yükseldi. 27 Kasım-4 Aralık’taki artışla rakam 230 milyar doları aşmış durumda.

2019’da da yerleşiklerin yabancı para mevduatı 32, 6 milyar dolar artmıştı.

TCMB fonlama faizinin ve bankalardaki mevduat faizinin baskılanması, çoğu zaman mevduat faizlerinin gerçekleşen enflasyonun altında kalması, vatandaşın TL’ye güvensizliği, siyasi ve ekonomik istikrarsızlık gibi nedenlerle son yıllarda döviz ve altın alımları artmış durumda.

Ekonomi yönetimindeki değişime rağmen son bir ayda yabancı para mevduatlar yaklaşık 8 milyar dolar arttı.
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