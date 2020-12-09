Döviz ve altın mevduatları geçen hafta 3,4 milyar dolar arttı

Yurt işi yerleşiklerin döviz ve altın alımları devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankalardaki yabancı para mevduatı 27 Kasım-4 Aralık döneminde 3 milyar 352 milyon dolar artışla 255,2 milyar dolara yükseldi ve rekor tazeledi.





Gerçek kişilerin bu dönemde yabancı para mevduatı, 2,4 milyar dolar artışla 165,6 milyar dolara ulaştı. Şirketlerin yabancı para mevduatı ise 1 milyar dolar artışla 89,7 milyar dolara yükseldi.





BDDK günlük bülten verilerinde, yabancı para mevduatın yurt içi ve yurt dışı yerleşik şeklinde alt kırılımları yer almıyor. Günlük bültende, yabancı paraların ne kadarının altın, euro ve dolar olduğu da belirtilmiyor. Bu ayrıntılar, TCMB’nin haftalık para ve banka istatistiklerinde bulunuyor.