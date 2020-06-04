Döviz vergisi ödememek için ilginç yöntem!

Döviz ve altın işlemlerinde vergi oranının binde 2’den yüzde 1’e çıkarılması yüksek meblağlı döviz işlemi yapan şirketlerin belini büktü.





Bu yükten kurtulmak isteyen şirketler, ihracat yapmamalarına rağmen ihracatçı birliklerine kayıt olarak, döviz işlemlerinde vergi ödemiyor.





İHRACATÇI BİRLİKLERİNE KAYIT OLANA VERGİ YOK





Kambiyo işlemlerindeki Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) oranı binde 2'den yüzde 1'e çıkarılırken, bazı işlemler bu vergiden muaf tutuldu.





Bankaların yaptığı çeşitli kambiyo satışları, bazı döviz kredisi işlemleri, sanayi sicil belgesini haiz işletmeler ile ihracatçı birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışlarında BSMV alınmıyor.





İhracatçı birliklerine, henüz ihracat yapmasa bile şirketler üye olabiliyor. Bu açık noktanın iş dünyasında yavaş yavaş yayılmaya başladığı ve ihracatçı birliklerinde üyelik yoğunluğu oluştuğu belirtiliyor.





200 TL İLE KAYIT





Sözcü gazetesinin haberine göre ihracatçı birliklerine kayıt sırasında şirketlerin ihracat yapıp yapmadığına bakılmıyor.





Giriş aidatı olarak sadece 200 TL ödeyen işletmeler, vergi mükellefiyet yazısı, nüfus cüzdanı fotokopisi, imza sirküleri fotokopisi, taahhütname ve ticaret sicil gazetesi fotokopisi ile birliklere üye olabiliyor.





Bu sayede işletmeler binlerce dolar vergi ödemekten kurtuluyor. Üyelik kaydının tamamlanmasından sonra her yıl için sadece 100 TL üyelik aidatı ödeniyor.



