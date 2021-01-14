Döviz yasağı iflasa sürükledi

2020 yılında sayıları 440’a, kiralanabilir alanı ise 13,1 milyon metrekareye yaklaşan alışveriş merkezleri (AVM) bankalara devir tehlikesi ile karşı karşıya.







Bünyelerinde bulunan markalara yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında 6,5 milyar TL’lik destek veren AVM’ler, artan döviz kurlarının etkisi ile kendi borçlarını ödeyemez duruma geldi.





15 milyar dolar (112 milyar TL) kredi borcu olan sektörde 30’a yakın AVM’nin bankalara devredilebileceği belirtildi.





BANKALAR EN BÜYÜK AVM PATRONU OLABİLİR





Yakın gelecekte en büyük AVM sahiplerinin bankalar olabileceğini vurgulayan sektör temsilcileri, 1 milyona yaklaşan istihdam sağlayan sektörün ayakta kalabilmesi için borçlarında 1 yıl faizsiz öteleme ve TL’ye dönüş desteği talep etti.





Yerli yatırımcılar AVM yatırımlarında genellikle yüzde 20-25 civarında öz kaynak kullanıyor. Kredi müracaatında ise kira sözleşmelerini teminat gösteren kurumlar, 6-7 yılı bulan vadelerde kredi alıyor.







Yabancı yatırımcılarda ise söz konusu vade 10 yılı aşıyor. 2018 yılı ekim ayı itibarıyla TL haricinde bir para birimi ile kira ücreti alınması yasaklanmıştı.





Kira bedellerinin dövizle alınması yasaklanmadan önce 15 milyar dolar kredi alan AVM sayısının yaklaşık 200 civarında olduğu belirtiliyor.





SATIŞ HASILATI 48 MİLYAR TL AZALDI





Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, salgının yanı sıra döviz borçlarının da sektörü zor durumda bıraktığını kaydetti.





Altaş, "2018 yılı ekim ayı öncesinde kiralamalar dolar üzerinden yapılıyordu. Her basiretli tüccar gibi biz de gelirlerimizi dolar üzerinden olduğu için dolar üzerinden borçlandık. Bu borcun miktarı yaklaşık 15 milyar dolar. Gelirlerimiz TL’ye döndü, ancak borçlarımız döviz olarak kaldığı için kurda yaşanan artış sebebi ile yükümlülüğümüz her geçen süre artıyor." dedi.