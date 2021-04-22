Samanyolu Haber /Ekonomi / Döviz yeniden patladı! Euro aylar sonra 10 TL'yi geçti /22 Nisan 2021 10:24

Döviz yeniden patladı! Euro aylar sonra 10 TL'yi geçti

Türkiye'de döviz kurları dünkü yükselişini bugün de sürdürüyor. Dolar 8,34 TL, euro ise 10.06 liradan işlem görüyor.

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Merkez Bankası Başkanı'nın gidişiyle yükseliş trendine tekrar giren döviz piyasasında bugün yine oldukça primli bir gün. 

Saat 10.20 itibariyle İstanbul serbest piyasada dolar 8,34, euro 10.06 TL'den işlem görüyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,18 lira, euronun satış fiyatı ise 9,84 lira olmuştu. Bugünkü hareketle böylece her iki para biriminde de yükseliş %2'yi bulmuş oldu.

Altın fiyatları da yükselişte. Dün 466 lira olan gram altın bugün 476 liradan satılıyor. Çeyrek altın 782, tam altın 3 bin 96 liradan işlem görüyor.

Türkiye’nin risk primi 408 baz puandan işlem görürken gösterge tahvil faizi de yüzde 18,09 seviyesinde.

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