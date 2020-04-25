Samanyolu Haber /Ekonomi / Dövize hücum bu hafta da sürdü /25 Nisan 2020 09:25

Dövize hücum bu hafta da sürdü

Koronavirüs yeni ölümlere ve vakalara neden olmaya devam ederken, piyasalar çalkantıda.

SHABER3.COM

Son yıllarda Türk Lirası'nda başlayan değer kaybı salgınla birlikte daha da arttı. Dolar 7 TL'e civarında, euro 7.50'yi aşmış durumda. 
Türk Lirası'ndan kaçışlar da hızlandı. 

Yurt içi yerleşiklerin döviz hesabında bir önceki hafta başlayan artış, geçtiğimiz hafta da devam etti ve 195 milyar 566 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası, haftalık para banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 17 Nisan’da sona eren haftada, yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarındaki tutar, 482 milyon dolarlık artışla 195 milyar 566 milyon dolara ulaştı.

6 Mart haftasında 201 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan yurt içi yerleşiklerin döviz hesabı, üst üste dört hafta devam eden düşüşle 194 milyar dolara kadar gerilemişti
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