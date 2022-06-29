"Dövize sıkıştıysan bindiğin 500 milyon dolarlık uçağı sat"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akşener’in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:







Önemli olan PKK’nın bu iki ülkedeki varlığına son verecek somut eylemlerinin görülmesiydi. İktidarın İsveç ve Finlandiya nezdinde herhangi bir somut gelişme olmaksızın attığı bu imza maalesef ülkemizin çıkarıyla bağdaşmayan bir tavizdir. Böyle durumlarda Erdoğan ve arkadaşlarının imza attığı başka mutabakatlarda da şahit olduk.





EK BÜTÇE, İFLASIN İTİRAFIDIR

TÜİK rakamlarıyla bile enflasyon yüzde 73.5’u buldu. Dolar kuru ise 17 liraya dayandı. Dünyanın hiçbir yerinde enflasyon tahmini 70 puan, kur tahmini yüzde 100 oranında sapan ne bir ülke, ne de bir yönetim görmemiz mümkün değildir. Öngörüsüzlüğün sonucu olarak iflasını açıklayan AK Parti iktidarı ek bütçe istemek zorunda kaldı.







Bir sürü işe yaramaza 5-10 maaş dağıtırken bu millete parmak sallayamazsın. Dövize çok sıkıştıysan önce bindiğin 500 milyar dolarlık uçağı sat. Dövize çok sıkıştıysan yandaşlarına verdiğin ihaleleri Türk Lirası’na çevir. Kime döviz garantili ihale verdiysen hepsini çağır ‘her şey artık lirayla olacak’ de.





SEÇİM KARARI AL; HODRİ MEYDAN

Sürekli millete parmak sallayacağına bir kere de beşli çetene parmak salla. Nebati Bakan ile Edi ile Büdü gibi yönettiğiniz ekonomiyi işin ehline bırak. Bir an önce seçim kararı al biz de döviz kurları ve faiz nasıl düşermiş sana öğretelim. Hodri meydan. Seçim kararını al bu ülke nasıl yönetilirmiş biz sana öğretelim.







Geçen ay çaya gelen yüzde 47’lik zamdan sonra şekere yüzde 67 zam geldi. Artık şekerli çay içmek bile zengin işi oldu. 50 kiloluk şekerin fabrika satış fiyatı tarım kredi marketlerde 390 liradan 650 liraya çıktı.





O İZİN NASIL VERİLDİ?

Geçtiğimiz hafta doğa katliamıyla karşılaştık. İliç’teki siyanür sızıntısı hepimizi dehşete düşürdü. Konuyla ilgili soru önergesi verdik. İktidar bizi ‘aşırı duyarlı’ bulduğunu söyleyip kulağının üstüne yattı. Şimdi hepimizin aklına aynı soru geliyor. Fırat Nehri’nin yanı başında nasıl oluyor da izin veriliyor?







SÖMÜRGE İKTİDARI

Madenin ortaklarına baktığımızda sebebini anlıyoruz. Bu gruplar yol, köprü, enerji ihalelerinde var. Medyada bile aynı grupların izlerini görüyoruz. İliç’te yaşanan felaketin kapısı beşli çeteye çıkıyor. Bu iktidar memleketinin toprağını peşkeş çeken bir sömürge iktidarıdır. Önümüzdeki seçim milletimizin rızkını sömürenlere ders olacak.





BBDK’NIN KARARI ‘SERMAYE KONTROLÜDÜR’

Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta, her zamanki gibi, yine bir gece yarısında, BDDK, şirketlerin kredi kullanımına ilişkin bir karar yayınladı. Bu karara göre; 15 milyon lira ve üzeri, döviz ve altın cinsi varlık bulunduran şirketler, kredi kullanamayacak. Değerli milletvekilleri; lafı eğip bükmenin alemi yok. Bu karar, bir sermaye kontrolüdür. Bu karar, Türkiye’de 1989’dan beri var olan, sermayenin serbest dolaşımını, net olarak ortadan kaldırmaktır. Bu karar, Bay Kriz’in Türk şirketlerine uyguladığı bir ambargodur.

