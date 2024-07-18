Dövizle borçlananlar için emsal karar! Yargıtay son noktayı koydu

Karar, yabancı para cinsinden borçların Türk Lirası'na çevrilmesi noktasında istikrar sağlayacak ve tahmin edilebilirliği artıracak. Karar, döviz kur riskini borçlu ve alacaklı arasında adil bir şekilde paylaştıracak.





Yerel mahkeme, kirayı ödemeyen kiracının tahliyesine karar verdi ve ev sahibine asıl alacağın yüzde 20 oranında icra inkar tazminatı ödemesine hükmetti. Mahkeme, alacağın yabancı para ile ödenmesine karar verdi. Bu karara yapılan itirazlar sonucunda dosya Yargıtay'a taşındı.





Yargıtay, döviz alacak ve vereceklere ilişkin davalar için kamu düzeni vurgusu yaparak, Türk Lirası ile ödenmesine yönelik emsal bir karara imzasını attı. Türkiye gazetesinden Yeşim Eraslan'ın haberine göre, bu karar, döviz kurundaki dalgalanmalardan dolayı mağdur olan borçlular için önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.İstanbul'da yaşanan bir kira anlaşmazlığı davasında ev sahibi, dolar ile kiraya verdiği mülkün kirasını alamayınca icra takibi başlattı. Kiracı, takibe itiraz etti ve dosya mahkemeye taşındı.Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, ödenmeyen borçların ve tazminatın yabancı para ile ödenmesine karar verilmesini isabetsiz buldu. Daire, yabancı para alacağının takip tarihindeki Merkez Bankası'nın efektif satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığı belirlenerek hükmedilmesi gerektiğini vurguladı.Kararında kamusal düzen vurgusu yapan Daire, bu konun toplum düzeni ile ilgili olduğunu ve bu durumun resen gözetilmesi gerektiğini belirtti.Uzmanlara göre, Yargıtay'ın bu kararı, döviz cinsinden borçların tahsili ve icra takiplerinde önemli bir emsal teşkil edecek. Kararın döviz kur riskini borçlu ve alacaklı arasında daha adil bir şekilde paylaştırarak, finansal istikrara katkıda bulunması bekleniyor.