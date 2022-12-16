Dövizleri düşüren kurye 84 bin euroyu kaybetti!

PARALARI ALIP KAÇTILAR
Paraları montunun içine saklayan kurye, fermuarının patlaması sonucu paraları düşürdü. Etrafa konfeti misali saçılan paraları alan birçok insan kaçtı.
TEK TEK PARALARI İSTEDİ
Cep telefonu kamerasıyla o anları kayıt altına alan kurye, arabalarından inerek paraları toplayan vatandaşların yanına giderek tek tek paraları istedi.
Videonun sonunda yabancı uyruklu bir şahsın aldığı parayı vermek istemediği görülürken kuryenin 84 bin euro yani yaklaşık 1.7 milyon TL'yi kaybettiği öğrenildi.