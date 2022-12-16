Samanyolu Haber /Gündem / Dövizleri düşüren kurye 84 bin euroyu kaybetti! /16 Aralık 2022 13:07

Dövizleri düşüren kurye 84 bin euroyu kaybetti!

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde yüklü miktarda döviz bulunan kuryenin taşıdığı paralar yola saçıldı. Vatandaşlardan tek tek paraları istemesine rağmen 84 bin euro (1.7 milyon TL) kayıp.

Dövizleri düşüren kurye 84 bin euroyu kaybetti!

“İstanbul Duysun” adlı Instagram hesabının paylaştığı görüntülere göre, dün akşam üzeri İstanbul'da görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. Zeytinburnu sahilinde hareket halinde olan bir kurye, taşıdığı döviz bürosunun paralarını düşürdü.

PARALARI ALIP KAÇTILAR

Paraları montunun içine saklayan kurye, fermuarının patlaması sonucu paraları düşürdü. Etrafa konfeti misali saçılan paraları alan birçok insan kaçtı.

TEK TEK PARALARI İSTEDİ

Cep telefonu kamerasıyla o anları kayıt altına alan kurye, arabalarından inerek paraları toplayan vatandaşların yanına giderek tek tek paraları istedi.

Videonun sonunda yabancı uyruklu bir şahsın aldığı parayı vermek istemediği görülürken kuryenin 84 bin euro yani yaklaşık 1.7 milyon TL'yi kaybettiği öğrenildi.
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Dövizleri düşüren kurye 84 bin euroyu kaybetti!

Dövizleri düşüren kurye 84 bin euroyu kaybetti!

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