Dövüldü, sürüldü ve vefat etti...

Yüksel Direnişinin sembol isimlerinden Perihan Pulat (78) hayata veda etti. KHK’lıların ‘İşimi geri istiyorum’ eylemlerine destek veren Pulat, Ankara’daki İnsan Hakları Anıtı önündeki her eyleme katılmıştı. Pulat, polisin müdahalesi sırasında defalarca yerlerde sürüklenerek gözaltına alınmış, hakarete uğramış ve yaralanmıştı.

Kendisi de hakimlikten emekli olan Pulat polis tarafından dövülmüş ve yerlerde sürüklenmişti







EMEKLİ SAYIŞTAY HAKİMİYDİ





2018’deki eylemlerde darp edilen, yüzü tanınmaz hale gelen ve o günden beri eski sağlığına kavuşamayan Pulat, solunum yetmezliği rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. Perihan Pulat’ın vefatını sosyal medya hesabından duyuran KHK'lı aktivist Veli Saçılık, “Perihan Pulat bu alçak saldırı sonrası bir daha hiç iyileşmedi ve bugün hayatını kaybetti. Sayıştay hakimliğinden emekliydi ama insanlıktan hiç emekli olmadı. Bu dünyadan Perihan Pulat geçti.” ifadelerini kullandı. Saçılık, Pulat'ı döven polisin 3 bin lira gibi komik bir cezayla kurtulduğunu da ekledi.



