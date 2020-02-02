Samanyolu Haber /Spor / Dövüşçü Habip Nurmagomedov'a 100 milyon dolar teklifi /02 Şubat 2020 14:53

Dövüşçü Habip Nurmagomedov'a 100 milyon dolar teklifi

UFC hafif sıklet şampiyonu Habib Nurmagomedov’un menajeri Ali Abdelaziz, Suudi Arabistan’dan Rus dövüş ustasına ABD’li ünlü boksör Floyd Mayweather ile Riyad’da dövüşmesi karşılığında 100 milyon dolarlık teklif geldiğini belirtti.

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MZ Sports’un haberine göre Nurmagomedov’un menajeri Ali Abdelaziz, Rus dövüş ustasının ABD’li boks dünyasının efsane isimlerinden Floyd Mayweather ile Riyad’da dövüşmesi için Suudi Arabistan’dan 100 milyon dolarlık teklif aldığını ifade etti.

Abdelaziz, bu rakamı teklif eden kişilerin ayrıca Nurmagomedov’u daha önce yendiği İrlandalı karma dövüş sporcusu Conor McGregor ile bir kez daha Riyad’da karşı karşıya gelmeye ikna etmeyi umduklarını ve bunun için de 100 milyon dolar ödemeye hazır olduklarını kaydetti.

Nurmagomedov 19 Nisan’da UFC şampiyonasında ABD’li Tony Ferguson ile karşı karşıya gelecek. UFC Başkanı Dana White, Rus sporcunun bu karşılaşmadan galip ayrılması durumunda McGregor’un karşısına çıkmasını umuyor.

Nurmagomedov, Abu Dhabi'de düzenlenen unvan maçında Dustin Poirier ile karşı karşıya gelmişti.  Rus dövüşçü, ABD'li rakibini mağlup etmiş ve 28. maçında 28. galibiyetini alarak namağlup unvanını korumuştu.
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