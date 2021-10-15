DP lideri Uysal: Erdoğan tıbben kontrolden geçirilmeli!

Recep Tayyip Erdoğan’ın, gece yarısı kararnamesiyle Merkez Bankası’ndan 3 yöneticiyi görevden almasının hiç bir mantıklı izahı olmadığını belirten Uysal, “Akıl yitimi değilse Bilinçli bir kötülük ve kriz çıkarma niyetinden başka nedir bu!!! Sn Erdoğan’ın muhakeme yeteneğini kaybettiği anlaşılıyor; tıbben kontrolden geçirilmeli!!! Cinnet geçiren birisinin ülkeyi yönetme ehliyetini sorgulamak zorundayız!!!” ifadelerini kullandı.















Erdoğan’ın sağlığı daha önce de tartışma konusu olmuştu. Erdoğan en son Amerika, İngiltere, Almanya ve Fransa’da insanların yiyecek bulamadığını iddia etti. Ekonomik veriler ve aşı konusunda da bir çok defa yalan söyleyen Erdoğan, geçtiğimiz hafta AKP’li İsmail Kahraman’ın Anayasa’nın ilk 4 maddesiyle ilgili açıklamasını da sanki Kemal Kılıçdaroğlu söylemiş gibi eleştirmişti.



