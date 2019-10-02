Dr. Ali Demirel Yeni Ailem Dergisi'nin Ekim sayısını yazdı

DR. ALİ DEMİREL





Yeni Ailem Dergisi’nin Ekim sayısında neler var?







Yayın hayatında bir yılı geride bırakan Yeni Ailem Dergisi, Ekim sayısında “En büyük zenginlik: Tasarruf” diyerek iktisat ve kanaat konusunu kapağına taşıyor.







Doktor anne, yazısında çocuğumuzun gözünün morarması veya arkadaşlarıyla oyun oynarken gözüne sert bir cisim gelmesi durumunda neler yapmamız gerektiğini anlatıyor.





Emine Eroğlu, “Sonsuzluk ve bugün” başlıklı yazısında Üstad Hazretleri’nin “Bil ki, dünkü gün senin elinden çıktı. Yarın ise senin elinde senet yok ki ona mâliksin. Öyle ise hakikî ömrünü, bulunduğun gün bil..” sözünü açıyor.





Cemil Tokpınar, yazısında çekilen geçim sıkıntısının boyutunun ne olursa olsun iktisat ve kanaatin vazgeçilmez bir düstur olması gerektiği üzerinde duruyor.





Ebru Nida Bilici, Polat ailesini konuk ediyor yazısına. Yazıda kendisine kanaati rehber edinen bir ailenin hayatının nasıl bereketlendiği konusu işleniyor.





Enes Kanter, “İnsan hayat ettiği müddetçe yaşar” başlıklı yazısında “İyi bir hayat yaşayıp diğer insanlara da hayat olmak istiyorsanız hayal kurun ve çok çalışın.” tavsiyesinde bulunuyor.





Osman Karyağdı, israfın sebepleri ve israf hastalığının tedavi yöntemleri üzerinde duruyor.





İsmet Macit, Efendimiz’in (s.a.s.) Medine’de Aişe annemizle yaşadığı, aynı zamanda mübarek bedenin defnedildiği evini kaleme alıyor.





Neda Özgür, “Çocuk israf ve kanaati nasıl öğrenir?” sorusunu cevaplandırıyor.





Abdullah Yiğit, “Edep başımızın tacı” başlıklı yazısında adab-ı muaşeret kurallarını anlatıyor.





Dert Babası, bir okurundan gelen “Yaşadıklarıma isyanım yok ama hiç yaşam enerjim de yok. Nasıl düşünmeliyim?” sorusunu cevaplandırıyor.





Ayrıca dergi her sayısında olduğu gibi bu sayısında da 16 sayfalık bir çocuk dergisi sunuyor okurlarına. Bilmece, bulmaca, hikâye ve masallarla dolu olan bu bölüm, çocuklarımızın hem zihinsel gelişimlerine hem de manevi eğitimlerine katkı sağlıyor.





Gördüğünüz gibi Yeni Ailem Dergisi dopdolu içeriğiyle evlerimize konuk olmaya hazır.





Abonelik ve detaylı bilgi için aşağıdaki linki tıklayabilir, ayrıca müşteri hizmetlerine Whatsapp üzerinden kolayca sorularınızı yöneltebilirsiniz:





Abonelik: https://abone.yeniailem.com/clientarea.php





Whatsapp: +49 2773 7456295.











