Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi sonrası Bakan Koca'dan mesaj

Son dönem artan sağlık personeline yönelik şiddet olaylarına bir yenisi eklendi.





Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapmakta olan kardiyolog Dr. Ekrem Karakaya, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.





Söz konusu üzücü olayın ardından Sağlık Bakano Fahrettin Koca'dan da bir açıklama geldi.





Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj da paylaşan Koca şu ifadeleri kullandı:





Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesinden bir güvenlik görevlisi, Konya Şehir Hastanemizde bir hekim arkadaşımıza silahıyla ateş ederek onu hayattan kopardı. Olayda kendisi de öldü. Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun.









