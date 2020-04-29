Samanyolu Haber /Dünya / Dr. Fauci Trump'ı uyardı /29 Nisan 2020 19:59

Dr. Fauci Trump'ı uyardı

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Covid-19 salgınında ikinci dalganın kaçınılmaz olduğunu belirterek, virüs ile mücadelenin ülkenin kaderini belirleyeceğini vurguladı.

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ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, sivil toplum kuruluşu Washington DC Ekonomi Kulübü’nün düzenlediği programa katıldı.

Aynı zamanda Beyaz Saray Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü’nün üyesi olan Fauci, “Bu virüs bir anda yeryüzünden silinmeyecek, bu da demek oluyor ki Covid-19 salgınında ikinci dalga kaçınılmaz. Bu virüs gelecek dönemde tekrar ortaya çıkacaktır, hatta belki de hiç kaybolmayacak” değerlendirmesinde bulundu.

Fauci, o zamana kadar alınacak önlemler ve geliştirilecek yöntemlerin oldukça önemli olduğunun altını çizerek, “Salgının ikinci dalgasını nasıl ele alacağımız, kaderimizi belirleyecek. İkinci dalga gelene kadar, gereken tüm önlemler alınırsa iyi bir iş çıkarırız. Bu konuda başarısız olursak, kötü bir sonbahar ve kış geçiririz” dedi.
 
‘GEREKTİĞİNDEN ÖNCE GEVŞETMEYİN’

Bazı eyaletlerin virüs önlemlerini gevşetmeye başladığına işaret eden Fauci, “Eyaletler virüs önlemlerini gerektiğinden önce gevşetirse, bir iki haftaki önceki durumumuza geri döneriz. Ayrıca ölü sayımız da beklenenden daha fazla olur” diye konuştu.

Fauci, ikinci dalga geldiğinde vakaların temas izinin sürülmesinin ve enfekte kişilerin izole edilmesinin, en önemli faktör olacağının altını çizdi.

ABD, Covid-19 vakaları ve ölümleri bakımından dünyada ilk sırada yer alıyor. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede 1 milyon 13 bin 168 kişide virüse rastlanırken, 58 bin 368 kişi yaşamını yitirdi.
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