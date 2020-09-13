Samanyolu Haber /Gündem / Trump'ın danışmanı Dr. Fauci: Yaşam 2021 sonunda normale dönebilir /13 Eylül 2020 09:53

Trump'ın danışmanı Dr. Fauci: Yaşam 2021 sonunda normale dönebilir

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü ve bulaşıcı hastalıklar alanında en üst düzey yetkili Dr. Anthony Fauci, normale dönüşün aşının gelecek yıla kadar hazır olmasına bağlı olduğunun altını çizdi.

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ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü ve bulaşıcı hastalıklar alanında en üst düzey yetkili Dr. Anthony Fauci, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaşanan süreçte yaşamın ancak gelecek yılın ortası ya da sonuna doğru normale dönebileceğini söyledi. Fauci, bunun aşının gelecek yıla kadar hazır olmasına da bağlı olduğunun altını çizdi.

MSNBC televizyona konuşan Fauci, "Aşıların dağıtımına başlanıp nüfusun çoğunluğuna aşı yapılıp koruma altına alınması muhtemelen 2021 yılının ortası ya da sonuna kadar gerçekleşmeyecek" dedi.

Merkezi ABD'de olan Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya çapında Koronavirüs vakası 28 milyonu aştı.

ABD, 6 milyon 400'den fazla tespit edilen vaka ve 193 bin can kaybıyla hâlâ dünyada salgından en fazla etkilenen ülke konumunda olmaya devam ediyor.
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