Dr. Figen Abla yeni programıyla Raindrops Tv'de

Gündelik hayatın koşturması içinde kimi zaman ihmal ettiğimiz ancak bir hastalığın kapımızı çalması sonrasında ise kıymetidi daha fazla anladığımız sağlığımız, Raındrops Tv'de farklı bir bakış açısıyla ele alınıyor.





[email protected] mail adresi üzerinden sorularını iletebileceği programda Türkiye'nin en ''hekim-i hâzık'' doktorlarından Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Es, gelen soruları cevaplamanın yanı sıra aynı zamanda sağlıklı ve mutlu bir hayata dair öneriler de sunacak. İzleyicilerinmail adresi üzerinden sorularını iletebileceği programda Türkiye'nin en ''hekim-i hâzık'' doktorlarından, gelen soruları cevaplamanın yanı sıra aynı zamandabir hayata dair öneriler de sunacak.





Özlenen samimi bir sohbet ortamının hedeflendiği programın ilk bölümdeki konusu ise çağımızın hastalığı stres olacak. Dr Figen Abla stresin yol açtığı hastalıklarla ilgili bilgileri ve stresten korunma yollarını bu programda sizlere sunuyor.





İşte Dr Figen Abla'nin 'stres' konulu programı:



