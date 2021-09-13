Samanyolu Haber /Gündem / Dr. Figen Abla yeni programıyla Raindrops Tv'de /13 Eylül 2021 20:58

Dr. Figen Abla yeni programıyla Raindrops Tv'de

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Es, bunda böyle Raindrops Tv'de izleyicilerinin sorularına cevaplar verecek. Soruları cevaplandırmanın yanı sıra sağlıklı ve mutlu bir hayata dair öneriler de sunacak olan Dr. Figen Abla'nın ilk programındaki konusu ise çağımızın hastalığı stres olacak.

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Gündelik hayatın koşturması içinde kimi zaman ihmal ettiğimiz ancak bir hastalığın kapımızı çalması sonrasında ise kıymetidi daha fazla anladığımız sağlığımız, Raındrops Tv'de farklı bir bakış açısıyla ele alınıyor.

İzleyicilerin [email protected] mail adresi üzerinden sorularını iletebileceği programda Türkiye'nin en ''hekim-i hâzık'' doktorlarından Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Es, gelen soruları cevaplamanın yanı sıra aynı zamanda sağlıklı ve mutlu bir hayata dair öneriler de sunacak.

Özlenen samimi bir sohbet ortamının hedeflendiği programın ilk bölümdeki konusu ise çağımızın hastalığı stres olacak. Dr Figen Abla stresin yol açtığı hastalıklarla ilgili bilgileri  ve stresten korunma yollarını bu programda sizlere sunuyor. 

İşte Dr Figen Abla'nin 'stres' konulu programı:

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