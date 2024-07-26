Dr. Güneş AYM kararına karşı uyardı: Banka ve dernek üyeliğinden cezaya hak ilhali verdi ama...

Uluslararası Ceza hukukçusu Dr. Gökhan Güneş, güncel yargılamalarla ilgili önemli bir durumu takipçileriyle paylaştı. Güneş, Anayasa Mahkemesi’nin banka ve dernek-sendika üyeliğinden mahkumiyet verilmesiyle ilgili olarak adil yargılanma hakkının ihlal edildiği yönünde karar verdiğini açıkladı. Ancak Güneş'in açıklamasına göre AYM'nin bu kararı olumlu görünmekle birlikte önemli eksiklikleri var.
“Bu karar, her ne kadar ihlal yönünde olsa da, AYM Yalçınkaya kararının gereklerini yerine getirmedi.” değerlendirmesinde bulunan Dr. Güneş, bu kararın ardından başvurucuların, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ve AİHM'e, AYM'nin AİHM kararlarını görmezden geldiğini ve artık etkili bir iç hukuk yolu olmadığını bildirmek amacıyla harekete geçme çağrısı yaptı.
Dr. Güneş’in sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada şöyle;
1-Anayasa Mahkemesi, 11/6/2024 tarihinde verip yeni tebliğ ettiği ve tıpkı Bekir Savcı ve diğerleri başvurusunda olduğu gibi “Kararlar Bilgi Bankasına” yüklemediği 2021/53091 numaralı başvuruda, Bank Asya’ya da bankacılık faaliyetinde bulunma ve dernek- sendika üyeliği nedeniyle verilen mahkumiyet kararlarıyla ilgili gerekçeli karar hakkının ihlaline karar vermiş.
‘AYM, AİHM YALÇINKAYA KARARINI VERMEMİŞ GİBİ DAVRANDI‘
2-Karar her ne kadar ihlal yönünde olsa da Yalçınkaya kararının gereklerine uymadığı gibi AYM; “devletin gözetim ve denetimi altındaki bir bankaya para yatırmak ya da dernek veya sendikaya üye olmak yasal ve rutin faaliyetlerdir. TCK’da bu şekilde düzenlenmiş bir suç yoktur ve bu gerekçelerle verilen mahkumiyetler suç ve cezaların yasallığı ilkesinin ihlaline neden olur” demek yerine, insanların kendi hesaplarına yatırdığı parayla ilgili “mutad”, “mutad olmayan” hesap hareketleri ve “talimat tarihi” gibi hukuki karşılığı olmayan ayrımlar yapmaya devam etmiştir. Hem de bunu, Yalçınkaya kararından 9 ay sonra ve sanki AİHM böyle bir karar verilmemiş gibi yapmıştır.
‘SUÇ VE CEZALARIN YASALLIĞI İLKESİ GÖRMEZDEN GELİNDİ‘
3-İşin daha ilginci ve garibi ise benzer başvuruların neredeyse tamamında suç ve cezaların yasallığı ilkesinin ihlalinin de ileri sürülmesine rağmen, AYM’nin bu başvuruda adil yargılanma hakkından ihlal verip diğer ihlal iddialarını inceleme gereği duymaması olmuştur (paragraf 26). Acaba, AYM’nin sadece adil yargılanma hakkından ihlal verip incelemeye gerek duymadığı iddialar arasında “suç ve cezaların yasallığı ilkesi var mıdır? Eğer varsa bu çok büyük bir hata ve açıkça Yalçınkaya kararını görmezden gelme hamlesidir.
‘AYM ETKİLİ BİR İÇ HUKUK YOLU OLMADIĞINI AVRUPA KONSEYİ VE AİHM‘E BİLDİRİN‘
4-Hem bu hamleyi boşa düşürme, hem de AYM’nin AİHM kararlarını görmezden geldiğini ve artık etkili bir iç hukuk yolu olmadığını Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ile AİHM’e bildirmek amacıyla yazılacak mektuplara esas olmak üzere; yukarıda numarası verilen 2021/53091 sayılı başvuruyla birleştirilen dosyaların başvurucularından; Eylem tarihi itibariyle ortada bir örgüt kabul kararı bulunmadığı, Suçun maddi ve manevi unsurlarının varlığı araştırılmadan ceza verildiği, TCK ve TMK’nın öngörülemez şekilde geniş yorumlanarak kanunlarda suç olarak düzenlenmeyen yasal ve rutin faaliyetler nedeniyle cezalandırma yapıldığı gibi gerekçelerle suç ve cezaların yasallığı ilkesi kapsamında da ihlal iddiasında bulunanların AYM’ye yaptıkları bireysel başvuru formalarını [email protected] adresine göndermeleri önemle rica olunur.