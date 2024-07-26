Dr. Güneş AYM kararına karşı uyardı: Banka ve dernek üyeliğinden cezaya hak ilhali verdi ama...

Uluslararası Ceza hukukçusu Dr. Gökhan Güneş, güncel yargılamalarla ilgili önemli bir durumu takipçileriyle paylaştı. Güneş, Anayasa Mahkemesi’nin banka ve dernek-sendika üyeliğinden mahkumiyet verilmesiyle ilgili olarak adil yargılanma hakkının ihlal edildiği yönünde karar verdiğini açıkladı. Ancak Güneş'in açıklamasına göre AYM'nin bu kararı olumlu görünmekle birlikte önemli eksiklikleri var.







“Bu karar, her ne kadar ihlal yönünde olsa da, AYM Yalçınkaya kararının gereklerini yerine getirmedi.” değerlendirmesinde bulunan Dr. Güneş, bu kararın ardından başvurucuların, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ve AİHM'e, AYM'nin AİHM kararlarını görmezden geldiğini ve artık etkili bir iç hukuk yolu olmadığını bildirmek amacıyla harekete geçme çağrısı yaptı.





Dr. Güneş’in sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada şöyle;