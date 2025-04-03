Samanyolu Haber /Gündem / Dr. Güneş sosyal medya hesabı kapatılanları uyardı: ‘Bu keyfi uygulamalara karşı…’ /03 Nisan 2025 00:59

Dr. Güneş sosyal medya hesabı kapatılanları uyardı: ‘Bu keyfi uygulamalara karşı…’

Hukukçu ve insan hakları savunucusu Gökhan Güneş sosyal medya hesabından dikkat çeken bir bilgi paylaştı.

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Sosyal medya hesabının erişime kapatıldığını belirten Dr. Güneş, hiçbir gerekçe gösterilmeden hesabına erişim engeli getirilenlere atmaları gereken adımlar hakkında bir mesaj yayınladı.

Dr. Gökhan Güneş’in mesajı şu şekilde:

LÜTFEN DUYURALIM!

Hükümet, muhalif sesleri susturmak için BTK ve sulh ceza hakimliklerini kullanarak gerekçesiz, keyfi ve toplu şekilde sosyal medya hesaplarını kısıtlamaktadır. Bu hesaplardan biri de bana aittir. Bu uygulama, AİHS’in 10 ve BM Medeni Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 19. maddesine açıkça aykırıdır. Bu zamana kadar yüzlerce hesaba erişim engeli getirildiği gibi şimdi de tutuklanan ve mal varlığına el konulan Ekrem İmamoğlu’nun X hesabı da erişime kapatılmak istenmektedir. Bu keyfi uygulamalara karşı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Raportörünü aksiyon almaya davet ediyoruz.
@Irenekhan

Hiç bir somut ve hukuki gerekçe gösterilmeden sosyal medya hesaplarına Türkiye'den erişim engeli getirilenler, görseldeki format gibi aşağıdaki bildirim metnini kendilerine uyarlayarak Birleşmiş Milletler Özel Raportörüne bildirimde bulunabilirler. Ben gerekli girişimde bulundum. Lütfen hesabı erişime kapatılanlar da bulunsun.

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