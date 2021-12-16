Dr. Jon Pahl , Fethullah Gülen Hocaefendi'yi ziyaret etti

Fethullah Gülen Hocaefendi, biyografisini kitap haline getiren Dr. Jon Pahl ile bir araya geldi. Görüşmenin görüntüleri, Herkul Nağme’nin Twitter hesabından yayınlandı.

Herkül Nağme twitter hesabından ’Bir Kahve Bin Hatır’ başlığıyla paylaşılan görüntülere, ’’Kıymetli kardeşlerimiz, Muhterem Hocamız’ın biyografisini kitap haline getiren Dr.Jon Pahl beyefendi uzun bir aradan sonra tekrar misafirimiz oldu. Çok kadim bir dostu ağırlıyor olma his ve duygusu atmosferimizi sardı. Bu ziyaretten elde ettiğimiz bazı görüntüler…’’ notu düşüldü.

Dr. Jon Pahl görüşmeye, ”Sizi tekrar görmek çok güzel, sohbetimiz Allah rızası dairesinde olsun” diye başladı. Pahl Hocaefendi’ye, yakın zamanda Yunanistan’a gittiğini ve oradaki yaşadıklarını anlattı. Pahl, Hizmet’in Yunanistan’da Afganistanlı ve Suriyeli mültecilere yardım da ettiğini belirterek, ”Kar amacı gütmeyen bir vakıf kurmuşlar. Yani kendilerinin dışında başka insanlara da ulaşıyorlar” ifadesini kullandı.





Pahl’ın, ”Dünyanın değişik yerlerindeki Hizmet insanlarının başka hangi alanlarda işler başlatmasını istersiniz?” sorusuna Hocaefendi, ”Değişik sosyal alanlarda uzmanlaşmaları önemlidir. Tıp sahasında, hukuk sahasında ihtisas yapmalarını hep tavsiye ediyoruz” dedi.





Hocaefendi görüşme sonunda Dr. Jon Pahl’a bir hediye taktim etti. Hocaefendi, Pahl’ın ziyaretiyle ilgili ’Böyle insanların ortaya çıkacağına hiç ihtimal vermezdiniz’ dedi.