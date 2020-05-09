Dr. Kerim Has: Türkiye, S400'leri aktive etmezse Rusya 15 Temmuz dosyasını açar

Ahvalnews.com'un youtube yayınında konuşan Dr. Kerim Has, ekonomi çevrelerinde dile getirilen Ankara’nın sıcak para için Amerikan Merkez Bankası’ndan (Fed) swap hattına dahil olmayı istemesi sonrası S-400’lerin aktive edilemeyeceği yolundaki yorumları değerlendirdi. Has, “Bununla yakından bir ilişkisi olduğunu ben de düşünüyorum. Ancak Rusya’nın uzun vadede buna göz yummayacağını biliyorum” diyor.





Türkiye’nin S-400’leri bir ihtiyaçtan değil, tamamen siyasi gerekçelerle satın aldığının altını çizen Has, “S-400’ler 15 Temmuz’un diyeti olarak ödenmiştir. Darbe girişiminin perde arkasında neler yaşandığı Rusya’nın önde gelen isimleri tarafından zaman zaman dile getiriliyor” ifadesini kullanıyor.



Has’a göre Ankara er ya da geç S-400’leri aktive etmek zorunda kalacak. “Aksi hâlde Rusya, Erdoğan’la ilgili 15 Temmuz dahil birçok dosyayı raftan indirir” diyen Has, “Böyle bir durumda Erdoğan, ekonomi ve Rusya sopası ikileminde kalırsa tercihini Moskova’dan yana kullanacaktır” görüşünü dile getiriyor.





Kerim Has’ın Rus kaynaklara dayandırdığı tezine göre, Rusya’dan özür dilenmeseydi 15 Temmuz da gerçekleşmeyebilirdi…





“S-400 meselesi, Erdoğan’ın önceden Rusya’ya verdiği siyasi bir rüşvet” yorumunu yapan Has, “kontrollü darbe” söyleminin arkasında da bu tezi doğrulayan nedenlerin yattığını kaydediyor.





Kerim Has, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 4 Mayıs’ta yaptığı açıklamalarda, güvenli rejim üzerinden Rusya’ya yaptığı göndermeye de ayrı parantez açtı.





Erdoğan’ın, “Şayet rejimi, onların hamiliğine soyunanlar kontrol edemeyecekse, biz kendi gücümüzle hepsini de yola getirmesini biliriz. Gelişmelerin seyrine göre önümüzdeki dönemde bu çerçevede yeni adımlar atabiliriz” tehdidinin içi boş olduğunu belirten Has, Covid-19 salgını nedeniyle bölgede sıcak çatışma ya da bir operasyon ihtimalinin olmadığını vurguluyor.



