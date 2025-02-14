Samanyolu Haber /Dünya / Dresden bombardımanının 80. yıl dönümü anıldı /14 Şubat 2025 10:32

Dresden bombardımanının 80. yıl dönümü anıldı

Dresden, İkinci Dünya Savaşı kurbanlarını ve şehrin 80 yıl önce uğradığı yıkımı Perşembe günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle andı.

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Dresden, İkinci Dünya Savaşı'nda Müttefikler tarafından bombalanmasının 80. yıl dönümünü kutladı. Her yıl düzenlenen bu etkinlik, Dresdenliler ve tüm Almanlar için büyük önem taşıyor.

Etkinliğe katılan bir kadın, "Büyükannem o zamanlar on yaşındaymış ve küçük kız kardeşini bir el arabasıyla ateş fırtınasının içinden geçirmiş. Bana o dönemle ilgili çok şey anlattı," dedi.

"Her yıl buraya geliyoruz ve bu kadar çok insanın burada olmasının çok çok iyi olduğunu düşünüyoruz. Burada yaşananları unutmamalıyız," diyen bir kadın da etkinliğe katılmak için Almanya'nın başkentinden geldiğini söyledi.

13 Şubat 1945'te Müttefik kuvvetler ABD Ordusu Hava Kuvvetleri (USAAF) ve Britanya Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Dresden'e üç gün süren bir bombardıman başlatmış, 25.000 kadar insanın ölümüne ve şehir merkezini kasıp kavuran yangın fırtınalarının tetiklenmesine neden olmuştu.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Kent Dükü Prens Edward, etkinlikte Kral Charles'ı temsil etmek üzere hazır bulundu.

Edward, yüzlerce insanın ölenlerin anısına bir halka oluşturmak üzere el ele tutuştuğu eski şehir çevresindeki insan zincirinde yer aldı.

Merhum Kraliçe 2. Elizabeth'in 89 yaşındaki kuzeni ve kraliyet ailesinin çalışan en yaşlı üyesi olan Edward, planlanan etkinliklere katılmak üzere perşembe günü Almanya'ya gitti.

Dresden Belediye Binası'ndaki resmi anma etkinliğinde, "korkunç yıkım ve can kayıpları" karşısında "kalplerimizde hissettiğimiz kederi" anlattı.

Edward, savaş yaralarını sarma arzusu ve kararlılığından söz etti ve İngiltere'nin son yıllarda Dresden halkıyla uzlaşmasını selamladı.

Prens Edward şehirde bulunduğu süre zarfında, bombardıman sırasında yıkıldıktan sonra yeniden inşa edilen ve 2005 yılında açılan Dresden Frauenkirche'yi de ziyaret etti. İkonik Barok kilisenin yeniden inşası, Edward'ın kraliyet hamisi olduğu Dresden Vakfı öncülüğünde 1993 yılında başladı.

Kilise yarım yüzyıldan fazla bir süre boyunca çatışmanın bir anıtı olarak harabe halinde bırakılmış ve bazıları için Müttefik kuvvetlerin saldırganlığının bir sembolü olmuştur.
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