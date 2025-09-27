'Dron duvarı'; Avrupa Rusya'ya karşı kendini korumak için yeni bir duvar inşa ediyor

AB Savunma Komiseri Andrius Kubilius’un başkanlığında yapılan video konferans görüşmelerine, sınır ülkelerinin yanı sıra Bulgaristan, Danimarka, Macaristan, Romanya ve Slovakya’dan yetkililer ile Ukrayna ve NATO temsilcileri katıldı.





Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen (Fotoğraf: JANEK SKARZYNSKI / AFP)Rusya ve Ukrayna sınırına yakın Avrupa ülkelerinin savunma bakanları, artan hava sahası ihlalleri üzerine savunmadaki boşlukları kapatmak için bir ‘drone duvarı’ kurulmasını masaya yatırdı.Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya bir süredir bu projeyi yürütüyor. Ancak mart ayında Avrupa Birliği’nin yürütme organı, Estonya ve Litvanya’nın ortak fon talebini reddetmişti. O tarihten bu yana Avrupa sınırları giderek artan şekilde insansız hava araçlarıyla (İHA) test ediliyor. Bazı olaylardan Rusya sorumlu tutulsa da Moskova kasıtlı bir müdahale olmadığını savunuyor.10 Eylül’de Polonya hava sahasına giren Rus insansız hava araçlarını düşürmek için NATO jetleri havalandı. Düşük maliyetli bir tehdide karşı pahalı bir önlem alınmış oldu. Bu hafta ise Danimarka’daki havaalanları yakınlarda drone uçurulması nedeniyle geçici olarak kapatıldı.Amaç, ülkelerin ellerindeki ekipmanı belirlemek, eksiklikleri tespit etmek ve NATO’nun doğu kanadında oluşabilecek boşlukları AB fonlarıyla kapatmanın yollarını bulmak. Özellikle küçük ve tespit edilmesi zor insansız hava araçlarının izlenmesi ve bunlara ortak bir yanıt verilmesi üzerinde duruluyor. Görüşmelerin sonuçları çarşamba günü Kopenhag’daki AB zirvesinde ele alınacak.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu ay yaptığı konuşmada, Avrupa’nın ‘Baltık dostlarının çağrısına kulak vererek’ bir drone duvarı inşa etmesi gerektiğini vurgulamıştı: “Bu soyut bir hedef değil. Güvenilir bir savunmanın temel taşıdır. Avrupa topraklarının her karışını savunacağız.”Von der Leyen ayrıca, Ukrayna ile bir drone ittifakı kurmak için 6 milyar euroluk bütçe ayrılacağını duyurdu. Ukrayna ordusu, Rusya’nın kaybettiği askeri teçhizatın yaklaşık üçte ikisini insansız hava araçlarıyla etkisiz hale getiriyor.