Samanyolu Haber /Dünya / Dron saldırıları Rusya’da uçak seferlerinde ciddi aksamalara neden oluyor /29 Mayıs 2025 10:30

Dron saldırıları Rusya’da uçak seferlerinde ciddi aksamalara neden oluyor

Ukrayna’nın Dron Saldırılar nedeniyle Moskova dahil, Rusya havalimanlarında geçici uçuş kısıtlamaları uygulanıyor. Bu durum yüzlerce uçuş iptaline neden olurken binlerce yolcunun havalimanlarında mağdur olmasına sebep oluyor.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Havalimanlarına inecek uçakların iniş yerleri de sık sık değişiyor. Aynı şekilde bu gece Moskova’ya inmesi gereken uçaklar, yedek havalimanı olarak St. Petersburg'daki Pulkovo Havalimanı'na yönlendirildi. Havayolu şirketleri, yolculara alternatif seferler veya kara taşımacılığı seçenekleri sundu.

THY’de Moskova uçuşlarını askıya aldı

Rusya'daki havalimanlarında geçtiğimiz gece uygulamaya konulan uçuş kısıtlamaları, Türk Hava Yolları'nın Moskova'ya yönelik seferlerinde önemli aksamalara yol açtı. Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yapılan açıklamada, Domodedovo, Vnukovo ve Zhukovsky havalimanlarındaki uçuş programlarının önemli ölçüde değiştiği belirtildi. 

Yapılan değerlendirmelere göre, planlanan uçuşların %60'a varan kısmı ya ertelendi ya da tamamen iptal edildi.

İHA saldırıları arttı

Rus Savunma Bakanlığı, son 24 saatte ülke genelinde toplam 296 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. Moskova bölgesinde 42, başkent yakınlarında ise 33 İHA'nın imha edildiği bildirildi.

Bu sabaha karşı gerçekleşen saldırılardan birinde, düşürülen bir İHA'nın parçaları Moskova'nın merkez caddelerinden Vernadskovo Prospekt'te bulunan "Mirax Park" konutlarına düştü. Rus basının aktardığına göre, apartman binasının dış cephe kaplamalarında hasar meydana geldi.

Rus yetkililer, son günlerde Ukrayna kaynaklı İHA saldırılarının arttığını belirtti. 20 Mayıs akşamından 27 Mayıs sabahına kadar 2.300'den fazla İHA'nın düşürüldüğü, bunların 1.400'ünün savaş bölgesi dışında etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırı dronlarının Rusya'nın eylemlerine karşı önemli bir yanıt olduğunu ifade etti. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Rusya'da bu tür eylemlerde bulunanların bedelini ödeyeceğini" söylediğini aktardı.
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