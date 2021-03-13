Samanyolu Haber /Sağlık / DSÖ: 335 milyon dozda sıfır ölüm! /13 Mart 2021 12:34

DSÖ: 335 milyon dozda sıfır ölüm!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde 335 milyondan fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının uygulandığını, aşıdan dolayı hiç kimsenin ölmediğini ve bugün de Johnson and Johnson'ın Kovid-19 aşısına acil kullanım için onay verildiğini bildirdi.

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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi. Ghebreyesus, bazı ülkelerin, Oxford Üniversitesinin AstraZeneca şirketi ile geliştirdiği aşının kullanımını askıya aldığının farkında olduklarını, bu aşıya ilişkin incelemelerinin sürdüğünü söyledi.

Dünya çapında 335 milyondan fazla Kovid-19 aşısının uygulandığını belirten Ghebreyesus, aşıdan dolayı hiç kimsenin ölmediğini, bununla beraber virüs nedeniyle en az 2,6 milyon kişinin yaşamını yitirdiğini dile getirdi. Ghebreyesus, "Aşıların olabildiğince hızlı ve eşit bir şekilde dağıtılması uzadıkça daha fazla insan ölmeye devam edecek" uyarısında bulundu.
Biontech firmasının Marburg'daki aşı üretim tesisi

Johnson and Johnson'ın Kovid-19 aşısına acil kullanım için onay verdikleri bilgisini paylaşan Ghebreyesus, bu aşının DSÖ'nün onay verdiği 4'üncü aşı olduğunu kaydetti. Ghebreyesus, acil kullanımına onay verdikleri aşıların, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında kullanılacağını ifade etti. COVAX girişiminin Johnson and Johnson firmasına 500 milyon doz aşı siparişi verdiğini belirten Ghebreyesus, bu aşıları en kısa zamanda tedarik edeceklerini söyledi.

DSÖ'nün aşı programı için 22.1 milyar dolar finansman açığı

Ghebreyesus, COVAX kapsamında 38 ülkeye 29 milyon doz aşı gönderdiklerini, küresel çapta uygulanan 335 milyon doz Kovid-19 aşısının 144 ülkede yapıldığını, bunların yüzde 76'sının ise sadece 10 ülkede uygulandığına dikkati çekti.

"Aşıların adaletsiz dağılımı, pandemiyi sona erdirmek ve küresel bir iyileşme sağlamak için en büyük tehdit olmaya devam ediyor" uyarısı yapan Ghebreyesus, COVAX'ın da dahil olduğu DSÖ'nün küresel aşı programı 'The ACT Accelerator' Programı için ülkelerin sadece 11 milyar dolar taahhütte bulunduğunu, 22,1 milyar dolar finansman açığı olduğunu söyledi.

Ghebreyesus, ülkelere 'The ACT Accelerator' için finansal destek vermeleri çağrısında bulundu.

DSÖ, 10 Şubat'ta Oxford-AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının, 65 yaş üstü kişiler de dahil olmak üzere yetişkinlerde kullanılması tavsiyesinde bulunmuştu.

Örgüt, 31 Aralık'ta da Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay vermişti.
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