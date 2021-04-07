Samanyolu Haber /Sağlık / DSÖ, aşı pasaportuna sıcak değil /07 Nisan 2021 09:43

DSÖ, aşı pasaportuna sıcak değil

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Covid-19 aşılamalarının virüsün bulaşmasını engelleyip engellemediği konusundaki belirsizlik ve dünyadaki aşı adaletsizliği nedeniyle şimdilik "aşı pasaportuna" sıcak bakmadıkları mesajını verdi.

SHABER3.COM

Sözcü Harris, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Covid-19 salgınına ilişkin soruları cevapladı.

Bazı ülkelerin uluslararası seyahatlerde uygulamaya koymak istediği "aşı pasaportuna" ilişkin soruları cevaplayan Harris, "Aşı pasaportlarında iki büyük sorun var. Şu anda, aşı olmanın başkalarına virüs bulaşmasını engelleyip engellemediğini söyleyecek yeterli veriye sahip değiliz." dedi.

Harris, "aşı pasaportu" uygulamasındaki ikinci sorunun ise ovid-19 aşılarındaki adaletsiz paylaşım olduğunu vurgulayarak, "Birçok ülkede aşılara erişim eksikliği var. Dolayısıyla aşıda hakkaniyet sorunu da önemli. Nihayetinde, (aşıların) iletimi (bulaşımı) engelleyip engellemediğini bildiğimizde ve (aşılarda) daha fazla hakkaniyet olduğunda, bu (aşı pasaportu) gelecekte çok önemli olabilecek bir şeydir." değerlendirmesinde bulundu.

"Çin aşılarına gecikme veri eksikliğinden"

Sözcü Harris, Çin'in Covid-19'a karşı geliştirdiği Sinovac ve Sinopharm aşısının acil kullanımına ilişkin onayın nisan sonuna kadar verilebileceğini aktardı.

Harris, bu aşılara onay verilmesine ilişkin gecikmenin daha fazla veriye ihtiyaç duyulmasından kaynaklandığını sözlerine ekledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber DSÖ, aşı pasaportuna sıcak değil Sonraki Haber >>

AKP'de ikinci Ayvatoğlu krizi mi?

AKP'de ikinci Ayvatoğlu krizi mi?

Türkiye iyi yönetilmiyor

Türkiye iyi yönetilmiyor

"Yargılamaları TRT ekranlarından canlı vereceğiz"

Kuytul’dan Gergerlioğlu tepkisi

Kuytul’dan Gergerlioğlu tepkisi

Patronun evinin önünde toplanan işçilere müdahale

Patronun evinin önünde toplanan işçilere müdahale

Yollu yanlış yaptıklarını kısa sürede anladılar

Yollu yanlış yaptıklarını kısa sürede anladılar

Yangın sırasında çöken binanın altında kaldılar

Yangın sırasında çöken binanın altında kaldılar

Perinçek amiralleri fena sattı

Perinçek amiralleri fena sattı

Masayı yumrukladılar, stüdyo birbirine girdi

Masayı yumrukladılar, stüdyo birbirine girdi

Gergerlioğlu'nu almaya 'İşkenceci olduğunu ifşa ettiği' polisi gönderdiler

Gergerlioğlu'nu almaya 'İşkenceci olduğunu ifşa ettiği' polisi gönderdiler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:24:39