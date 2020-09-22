Samanyolu Haber /Dünya / DSÖ aşı programına katılmayan üç ülkeyi açıkladı /22 Eylül 2020 22:09

DSÖ aşı programına katılmayan üç ülkeyi açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) toplamda 156 ülkenin katılım gösterdiği Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na Çin, Rusya ve ABD'nin henüz katılmadığı bildirildi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) eşgüdümünde yürütülen Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) Çin, Rusya ve ABD'nin henüz katılmadığı bildirildi.

Aralarında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de bulunduğu 64 yüksek gelirli ülke şimdiye kadar COVAX programına katıldı. Toplamda ise 156 ülke programa dahil oldu.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, dünya genelinde ülkelerin üçte ikisinin COVAX'a katıldığını belirterek, Çin, Rusya ve ABD'nin henüz DSÖ'nün programına imza atmadığını aktardı. Pek çok ülkeyle görüşmelerin devam ettiğini belirten Harris, gelecek günlerde daha fazla ülkenin bu programa katılacağını kaydetti.

Harris, hangi ülkelerle görüşmelerin devam ettiğini ise belirtmedi.

"Aşı güvenli değilse onay vermeyeceğiz"

Harris, dünya genelinde Covid-19 aşısı konusunda endişeler olduğuna dikkati çekerek, "Kesinlikle güvenli olduğu kanıtlanana kadar hiçbir aşıyı onaylamayacağız veya doğrulamayacağız. Aşının, etkili olmasının yanı sıra en yüksek güvenlik standartlarını da geçmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

DSÖ'nün pandemiye karşı "dayanışma" çağrısını yineleyen Harris, "Bu salgını bitirmek için hepimizin bir araya gelmesi gerekiyor" diye konuştu.
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