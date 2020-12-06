DSÖ: Aşı sihirli bir mermi olmayacak

Örgüt, dünya çapında 1,5 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan salgının söz konusu aşılarla sone ereceğine dair yanlış bir algı olduğu uyarısında bulundu.







"Aşı olmak, sıfır Covid-19 seviyesine gelmek demek değil." diyen DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, ayrıca herkesin gelecek yılın başında aşı olamayacağını da dile getirdi.





Ryan, "Aşılama, sahip olduğumuz malzeme çantasına büyük ve güçlü bir araç daha ekleyecek. Ancak bu işi tek başlarına yapmayacaklar." sözleriyle, aşı olduktan sonra bile Covid-19'un tamamen ortadan kaybolmayacağını söyledi.





Örgütün açıklaması, Rusya'nın cumartesi günü yüksek riskli gruptaki hastalara yönelik aşılama faaliyetlerinin başladığı ve diğer bazı ülkelerin de benzer çalışmaları başlatacaklarını ilan ettikleri bir güne denk geldi.





Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus de virüsün bazı ülkelerde hızlı şeklide yayılmaya devam ettiğini ve bunun da sağlık çalışanları üzerinde "muazzam" bir yük oluşturduğunu dile getirmişti.





Ayrıca Ghebreyesus, "Ancak DSÖ, Covid-19 salgınının sona erdiğine dair artan bir algıdan endişe duyuyor. Covid-19 salgınının hala uzun bir yolu var ve önümüzdeki günlerde liderler ve vatandaşlar tarafından alınan kararlar hem virüsün kısa vadede seyrini hem de bu salgının nihayetinde ne zaman sona ereceğini belirleyecek." değerlendirmesinde bulunmuştu.





Covid-19 aşı çalışmalarındaki gelişmelerle tünelin ucundaki ışığın görüldüğünü belirten Ghebreyesus, bununla beraber insanları rehavete kapılmamaya davet etmişti.



