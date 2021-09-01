DSÖ, aşıya dirençli ‘Mu’ varyantını incelemeye aldı

Covid-19 vaka oranları dünya çapında yeniden yükselirken, özellikle önlemleri gevşeten bölgelerde yeni mutasyonların ortaya çıkması konusunda endişe var. Şu an resmi verilere göre Alfa varyantı 193, Beta 141, Gama 91 ülkede ve Delta varyantı 170 ülkede tespit edildi.



Henüz Güney Amerika’da yayılım alanı bulan ve bilimsel olarak B.1.621 olarak tanımlanan Mu’nun ise ‘ilgi çekici varyant’ olarak sınıflandırıldığı bildirildi.



DSÖ, varyantın aşılara direnç potansiyeli taşıyan mutasyonlara sahip olduğunu söylerken daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu vurgulandı.



Örgütün bülteninde, “Mu varyantı, bağışıklıktan kaçışının potansiyel özelliklerini gösteren bir mutasyonlar kümesine sahip. Küresel olarak yayılma hızı yavaş olsa da Kolombiya ve Ekvador’da yayılma hızı artıyor. Güney Amerika’daki Mu varyantının hastalık incelemesi, Deltayla birlikte izlenecektir” dendi.