Samanyolu Haber /Sağlık / DSÖ: Aslında 8 milyon kişi öldü /22 Mayıs 2021 10:00

DSÖ: Aslında 8 milyon kişi öldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaptığı açıklamada, Covid-19 pandemisine doğrudan veya dolaylı olarak atfedilen ölümlerin sayısını gösteren resmi rakamların "önemli ölçüde eksik" olduğunu belirtti ve şimdiye kadar aslında 8 milyona yakın insanın ölmüş olabileceği söylendi.

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Yıllık Dünya Sağlık İstatistikleri raporunu sunan DSÖ, 2020'de Covid-19 pandemisinden kaynaklanan toplam ölümlerin geçen yıl en az 3 milyon yani resmi olarak bildirilenden 1,2 milyon rakamının üç misli olduğunu tahmin etti.

Euronews'te yer alan habere göre "doğrudan ve dolaylı olarak Covid-19'a atfedilen toplam ölümlerin önemli ölçüde eksik sayılması durumuyla karşı karşıyayız" denilen raporda Mayıs 2021 itibarı ile 3,4 milyon kişinin doğrudan Covid-19 nedeniyle öldüğü öngörülüyor.

Tüm ölümler 8 milyonu bulmuş olabilir

Dolaylı ölümler de hesaba katıldığında bu rakamın da iki veya üç ile çarpılması gerektiği belirtilerek sayının 6 ila 8 milyona geldiği kaydedildi.

DSÖ veri analisti William Msemburi, bu tahminin hem bildirilmeyen Covid-19 ölümlerini hem de hastane kapasitesi eksikliği ve diğer faktörlerin yanı sıra hareket kısıtlamaları nedeniyle dolaylı ölümleri içerdiğini söyledi
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