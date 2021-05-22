DSÖ: Aslında 8 milyon kişi öldü

Yıllık Dünya Sağlık İstatistikleri raporunu sunan DSÖ, 2020'de Covid-19 pandemisinden kaynaklanan toplam ölümlerin geçen yıl en az 3 milyon yani resmi olarak bildirilenden 1,2 milyon rakamının üç misli olduğunu tahmin etti.







Euronews'te yer alan habere göre "doğrudan ve dolaylı olarak Covid-19'a atfedilen toplam ölümlerin önemli ölçüde eksik sayılması durumuyla karşı karşıyayız" denilen raporda Mayıs 2021 itibarı ile 3,4 milyon kişinin doğrudan Covid-19 nedeniyle öldüğü öngörülüyor.





Tüm ölümler 8 milyonu bulmuş olabilir





Dolaylı ölümler de hesaba katıldığında bu rakamın da iki veya üç ile çarpılması gerektiği belirtilerek sayının 6 ila 8 milyona geldiği kaydedildi.





DSÖ veri analisti William Msemburi, bu tahminin hem bildirilmeyen Covid-19 ölümlerini hem de hastane kapasitesi eksikliği ve diğer faktörlerin yanı sıra hareket kısıtlamaları nedeniyle dolaylı ölümleri içerdiğini söyledi