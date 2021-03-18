Samanyolu Haber /Dünya / DSÖ AstraZeneca kullanımında ısrarcı /18 Mart 2021 18:44

DSÖ AstraZeneca kullanımında ısrarcı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, bazı ülkelerin askıya aldığı Oxford-AstraZeneca aşısının faydalarının risklerinden fazla olduğunu belirterek, "Hayat kurtarmak için kullanımı devam etmelidir" dedi.

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AstraZeneca aşısı için Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni bir çağrı daha geldi. DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, bazı ülkelerin askıya aldığı yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı Oxford-AstraZeneca aşısının faydalarının risklerinden fazla olduğunu belirterek, "Hayat kurtarmak için kullanımı devam etmelidir" dedi.

Çevrim içi ortamda yapılan basın toplantısında konuşan Kluge, üst üste 3 hafta boyunca Covid-19 vakalarının Orta Avrupa, Balkanlar ve Baltık ülkelerinde artışa geçtiği uyarısında bulundu. "Avrupa'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı geçen yıl olduğundan daha fazla" dedi.

Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği aşıya ilişkin de konuşan Kluge, Avrupalıları bu aşıyı kullanmaya çağırdı. Kluge, bazı ülkelerin aşıyı geçici olarak askıya almasına neden olan, kanda pıhtılaşma vakalarını da araştırdıklarını belirterek, "Ancak bu noktada, AstraZeneca aşısının şu ana kadarki faydaları risklerinden daha ağır basmaktadır ve hayat kurtarmak için kullanımı devam etmelidir" değerlendirmesinde bulundu.


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