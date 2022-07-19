DSÖ: Avrupa’da Covid vakaları üç katına çıktı

Avrupa'da Covid-19 vaka artış oranlarının son 6 haftadır üst üste yükseldiğine işaret eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), birçok ülkenin tedbirleri kaldırmasıyla virüsün bulaşma hızının artacağına dikkati çekti. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) yetkilileri ise bir aydan fazladır süren vaka artışlarının, bölge ülkeleri için "geniş çaplı Covid-19 dalgasının başlangıcı" olacağı öngörüsünde bulunuyor.











Dünyada Covid-19 vakaları son 5 haftadır yeniden yükselişe geçti





DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge, Covid-19'u insanların hafife almaması gereken "kötü ve potansiyel olarak ölümcül bir hastalık" olarak tanımladı. Kluge, Omicron varyantının süper bulaşıcı varyantlarının kıta genelinde yeni hastalık dalgalarına yol açtığını ve tekrarlayan enfeksiyonların potansiyel olarak uzun Covid'e yol açabileceğini söyledi. Kluge, "Artan vakalarla birlikte hastaneye yatışlarda da artış görüyoruz ve bu artış sonbahar ve kış aylarında daha da artacak" dedi.





İtalya'da ölümler yüzde 46 arttı





İtalya'da 12 Temmuz'da tespit edilen 142 bin 967 vaka ile salgının 5. dalgasında şu ana kadar en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. DSÖ'nün 4-10 Temmuz verilerine göre İtalya, 661 bin 984 vaka ile Fransa (771 bin 260) ve ABD'den (722 bin 924) sonra dünyada en çok vaka artışının yaşandığı 3. ülke oldu. Covid-19 kaynaklı can kayıplarının da ciddi oranda yükseldiği İtalya'da son bir haftada virüs nedeniyle 819 kişi öldü. Bu rakam önceki haftada 561 olurken ülke genelinde Covid-19 ölümleri yüzde 46 artış gösterdi.





Almanya'da ölüm oranlarında yüzde 15'lik artış





Son 7 günde 667 binin üzerinde vakanın görüldüğü Almanya'da bir önceki haftaya göre, vaka sayılarında yüzde 6'lık artış tespit edildi. Ülkede aynı zaman aralığında 663 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirirken ölüm oranları bir önceki haftaya göre yüzde 15 arttı.





Hollanda’da vaka artışları hastaneleri doldurdu





Hollanda'da haziranın ortasından bu yana yükselişe geçen Covid-19 vakaları, Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsünün (RIVM) yayımladığı haftalık verilerin günlük ortalamasına göre günlük 6 binin üzerinde seyrediyor. RIVM'nin sitesindeki bilgilere göre, 46'sı yoğun bakımda 1005 kişi hastanelerde tedavi görüyor ve günde ortalama 100 yeni hasta hastanelere kabul ediliyor. Hollanda Radboud Üniversitesi Hastanesinden bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. Alma Tostman, artışa geçen vakalara ilişkin Twitter'daki paylaşımında, "Covid-19'un henüz sona ermediğini, bunun mevsimsel bir bulaşıcı hastalık olduğunu söylemek için henüz erken olduğunu" ifade etti.



