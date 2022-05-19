DSÖ bir Çin aşısına acil kullanım onayı verdi

SÖ'den yapılan yazılı açıklamada, uzun süren kalite, güvenlik ve etkililik incelemelerinin ardından Convidecia aşısının DSÖ standartlarına uygun bulunduğu bildirildi.







Aşının, semptomatik Covid-19 hastalığına karşı yüzde 64, ağır Covid-19 hastalığına karşı ise yüzde 92 etkili olduğu kanıtlandı.





Bu kapsamda DSÖ'ye bağlı Bağışıklık için Uzmanlar Danışma Grubu (SAGE), 18 yaş üstü kişilerin Covid-19'a karşı Convidecia aşısının 0,5 ml'lik tek doz halinde acil durumlarda uygulanmasını tavsiye etti.





11'E YÜKSELDİ

Böylece DSÖ'nün acil durum kullanımı için tavsiye ettiği aşı sayısı 11'e çıktı.





Değiştirilmiş insan adenovirüsünden faydalanılarak geliştirilen Convidecia, Covid-19 aşısının üçüncü aşama denemeleri Arjantin, Şili, Meksika, Pakistan, Rusya ve Suudi Arabistan'da 40 bin gönüllü üzerinde tamamlanmıştı.