Samanyolu Haber /Sağlık / DSÖ çalışmaları durdurdu: Ümit bağlanan iki ilaç koronada etkisiz /05 Temmuz 2020 10:47

DSÖ çalışmaları durdurdu: Ümit bağlanan iki ilaç koronada etkisiz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde, sıtma hastalığına karşı etkili olan hidroksiklorokin ilacı ile HIV virüsüne karşı kullanılan lopinavir ve ritonavir ilaçlarının denemelerini durdurdu.

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BBC'nin haberine göre DSÖ, 4 Temmuz tarihli yazılı açıklamasında kararı, 'Solidarity Trial' adı verilen denemeleri yürüten uluslararası komitenin tavsiyesi üzerine aldığını duyurdu.

'Solidarity Trial' (Dayanışma Denemesi), Kovid-19 hastalarının tedavisinde etkin çözümler bulunması amacıyla DSÖ tarafından kurulmuştu. DSÖ, 'Solidarity Trial' kapsamında remdesivir ilacının denemelerini de yürütüyor.

Açıklamada, her iki tedavi yöntemi için şimdiye kadar yapılan denemelerde Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kayıplarını azaltmada etkili olmadığı ya da çok az etkili olduğu belirtildi ve "Solidarity Trial araştırmacıları denemelere derhal son verecek" dendi.

DSÖ, hidroksiklorokin ile lopinavir/ritonavir ilaçlarıyla yapılan denemelerin durdurulması kararının yalnızca hastanede yatan hastalar için geçerli olduğunu, hastaneye yatmayanlar üzerinde yapılan diğer çalışmaları kapsamadığını belirtti.

Bazı araştırmalar, ilacın Kovid-19 hastalarında görülen semptomları zayıflattığını ve iyileşme sürecini hızlandırdığını öne sürüyordu.

ABD Başkanı Donald Trump ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Koronavirüse karşı 'önleyici tedbir' olarak hidroksiklorokin ilacı aldıklarını söylemişti.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus Mayıs ayında hidroksiklorokin denemelerinin 'geçici süreyle' durdurulduğunu duyurmuştu.

DSÖ, 4 Temmuz tarihli açıklamasında ise ilaçla ilgili denemelerin tamamen durdurulduğunu ifade etti.

AIDS hastalığına neden olan HIV virüsüne karşı tedavilerde kullanılan lopinavir ve ritonavir ilaçlarının da Koronavirüse karşı etkili olduğu iddiaları ortaya atılıyordu. DSÖ, bu ilaçlarla yapılan denemelerin de ölüm oranlarını zayıflatmada etkili olmadığı gerekçesiyle durdurdu.
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