Samanyolu Haber /Dünya / DSÖ, Çin'in koronavirüs ihmalini kabul etti /03 Temmuz 2020 22:13

DSÖ, Çin'in koronavirüs ihmalini kabul etti

Koronavirüsün dünya çapında bir salgına dönüşmesi sonrası eleştiri oklarının hedefi olan Çin'in virüsün yayılması öncesi gerekli adımları atmadığı ifade ediliyordu. Bu tartışmalar sürerken Dünya Sağlık Örgütü de internet sitesindeki virüs takviminde dikkatlerden kaçmayan bir değişikliğe gitti.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), resmi internet sitesinde yayınladığı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili takvime yaptığı küçük bir değişiklikle Çin'in Koronavirüs salgınını ilk zamanlarda bildirmediğini kabul etmiş oldu.

Örgüt daha önceden Çin'in salgını ilk andan itibaren kendileriyle dolayısıyla uluslararası kamuoyuyla paylaştığını savunuyordu. Fakat bu tutumdaki değişiklik kurumun resmi sitesindeki takvime yansıdı.

Euronews'in aktardığına göre, Çin aslında salgının çıkışını kuruma hiç haber vermemiş ve uluslararası sağlık yetkilileri salgın hakkında ilk bilgileri Amerika merkezli bir siteye gönderilen bilgilerden öğrenmiş.

Ne değişti?

Dünya Sağlık Örgütü'nün resmi internet sitesinde salgının başlangıcı ve yayılmasını gösteren takvimde ilk tarih olarak görülen 31 Aralık 2019'da daha önce "Vuhan Yerel Sağlık Komisyonu bir grup zatüre cakasını rapor etti. Daha sonra bunun yeni bir tip Koronavirüs olduğu anlaşıldı" ifadeleri yer alıyordu.

Sitede yer alan şimdiki ifadede ise "DSÖ'nün Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki ülke ofisi Vuhan Yerel Sağlık Komisyonu'nun web sitesinde yer alan virütik zatüre vakalarıyla ilgili basın açıklamasını tespit etti," dendi.
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