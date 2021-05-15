DSÖ: COVID-19'da bu yıl 2020'ye göre daha ölümcül geçecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2019 yılının sonlarında Çin’de ortaya çıkan ve 2020 yılında bütün dünyaya yayılarak bir salgına dönüşen koronavirüse bağlı Covid-19 hastalığı nedeniyle 2021 senesinin “çok daha ölümcül” geçeceğini belirtti.





DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus cuma günü yaptığı açıklamada, “Bu salgının ikinci yılının ilkinden çok daha ölümcül olacağına inanıyoruz” dedi. DSÖ’nün en güncel verilerine göre dünya genelinde 3 milyon 339 binden fazla insan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.





Ghebreyesus, Hindistan'da yaşanan salgının ikinci dalgasının "ciddi derecede endişe verici” olduğunu belirterek, Hindistan'ın birçok eyaletinde "tedirgin edici derecede yeni vaka, hastaneye yatma ve ölüm” kaydedildiğini aktardı. Ghebreyesus, DSÖ olarak Hindistan'a oksijen tüpü, sahra hastaneleri için çadır, maske ve tıbbi araç gereç gönderdiklerini ifade etti.





DSÖ verilerine göre Hindistan'da bugüne kadar Covid-19'a yakalanan insan sayısı 24 milyonu aşarken, en az 262 bin kişi de hayatını bu hastalıktan kaybetti. Cuma günkü verilere göre, son 24 saat içinde koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı 4 binden fazla olarak açıklandı. Hindistan'da ölüm sayıları son 3 gündür üst üste 4 binin üzerinde seyrediyor.





Acil durumun sadece Hindistan için geçerli olmadığını da sözlerine ekleyen Ghebreyesus, aralarında Nepal, Sri Lanka, Vietnam, Kamboçya, Tayland ve Mısır'ın olduğu ülkelerin de yüksek vaka ve hastaneye yatma sayılarıyla mücadele ettiğini söyledi. DSÖ Genel Direktörü ayrıca kıta Amerikasında da vakaların yüksek olduğunu söyledi ve geçen hafta içerisinde koronavirüs kaynaklı ölümlerin yüzde 40'ının Kuzey, Orta ve Güney Amerika'da kaydedildiğini belirtti.







