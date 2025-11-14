DSÖ’den acil uyarı: H3N2 dünyada hızla yayılıyor!

Küresel sağlık uzmanları, grip mevsiminin başlangıcında alışılmadık bir durumla karşı karşıya. Glasgow Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Antonia Ho, dünya çapında yayılan H3N2 virüsünün yaz boyunca yedi kez mutasyona uğradığını ve bu nedenle mevcut grip aşısında yer alan H3N2 türünden "belirgin şekilde farklılaştığını" kaydetti.





İNGİLTERE, KANADA VE JAPONYA'DA VAKA ARTIŞI

Karar'da yer alan habere göre virüsün hızla yayılım gösterdiği ülkelerden gelen veriler endişeleri destekliyor:





Japonya: Grip sezonu "olağan dışı derecede erken ve şiddetli" geçerken, Tokyo'da vaka sayıları geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 6 kat arttı. Ülke genelinde 2 binden fazla kreş ve okul kısmen veya tamamen kapatıldı.





İngiltere: Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) Direktörü James Mackey, ülkede geçen yıla kıyasla üç kat daha fazla grip vakası görüldüğünü ve sert bir kış beklendiğini açıkladı.





Kanada: Saskatchewan Üniversitesi Viroloji Uzmanı Angela Rasmussen, H3N2’nin genellikle diğer grip türlerine kıyasla daha ağır seyrettiğini ve özellikle yaşlılarda ciddi komplikasyonlara yol açtığını belirtti.





ABD'DE VERİ BELİRSİZLİĞİ GÜNDEMDE

ABD'de ise durum, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) hükümet kapanması nedeniyle 26 Eylül'den bu yana ulusal grip vakalarına ilişkin ayrıntılı rapor yayımlamaması nedeniyle belirsizliğini koruyor.





Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi’nden uzman William Schaffner, CDC’deki büyük çaplı işten çıkarmaların veri toplama ve analiz süreçlerini geciktirebileceğini ve bilgilerin önceki yıllardaki kadar kapsamlı ve hızlı iletilemeyeceğini söyledi.





GRİP AŞISI VE KORUYUCULUK

Küresel sağlık otoriteleri, aşıların içeriğini her yıl şubat ayında belirliyor. Bu yılki aşıda iki influenza A ve bir influenza B türü bulunuyor.





Yetkililer, aşının enfeksiyonu tamamen engellemese de, hastalığın şiddetini önemli ölçüde azalttığını vurguluyor. İngiltere’deki ilk bulgular, bu yılki aşının yetişkinlerde hastaneye yatışı yaklaşık yüzde 40 oranında engellediğini gösteriyor.