Samanyolu Haber /Dünya / DSÖ’den acil uyarı: H3N2 dünyada hızla yayılıyor! /14 Kasım 2025 09:32

DSÖ’den acil uyarı: H3N2 dünyada hızla yayılıyor!

H3N2 influenza virüsünün yaz aylarında ortaya çıkan ve mevcut grip aşısından belirgin şekilde farklılaşan yeni bir alt türü, İngiltere, Kanada ve Japonya’da hızla yayılıyor. NBC News'ün haberine göre, bu durum yaklaşan grip mevsimi öncesinde ABD’de "şiddetli grip" salgını yaşanabileceği yönündeki endişeleri artırdı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni H3N2 versiyonunun kuzey yarımkürenin bazı ülkelerinde baskın hale geldiğini doğruladı.

SHABER3.COM

Küresel sağlık uzmanları, grip mevsiminin başlangıcında alışılmadık bir durumla karşı karşıya. Glasgow Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Antonia Ho, dünya çapında yayılan H3N2 virüsünün yaz boyunca yedi kez mutasyona uğradığını ve bu nedenle mevcut grip aşısında yer alan H3N2 türünden "belirgin şekilde farklılaştığını" kaydetti.

İNGİLTERE, KANADA VE JAPONYA'DA VAKA ARTIŞI
Karar'da yer alan habere göre virüsün hızla yayılım gösterdiği ülkelerden gelen veriler endişeleri destekliyor:

Japonya: Grip sezonu "olağan dışı derecede erken ve şiddetli" geçerken, Tokyo'da vaka sayıları geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 6 kat arttı. Ülke genelinde 2 binden fazla kreş ve okul kısmen veya tamamen kapatıldı.

İngiltere: Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) Direktörü James Mackey, ülkede geçen yıla kıyasla üç kat daha fazla grip vakası görüldüğünü ve sert bir kış beklendiğini açıkladı.

Kanada: Saskatchewan Üniversitesi Viroloji Uzmanı Angela Rasmussen, H3N2’nin genellikle diğer grip türlerine kıyasla daha ağır seyrettiğini ve özellikle yaşlılarda ciddi komplikasyonlara yol açtığını belirtti.

ABD'DE VERİ BELİRSİZLİĞİ GÜNDEMDE
ABD'de ise durum, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) hükümet kapanması nedeniyle 26 Eylül'den bu yana ulusal grip vakalarına ilişkin ayrıntılı rapor yayımlamaması nedeniyle belirsizliğini koruyor.

Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi’nden uzman William Schaffner, CDC’deki büyük çaplı işten çıkarmaların veri toplama ve analiz süreçlerini geciktirebileceğini ve bilgilerin önceki yıllardaki kadar kapsamlı ve hızlı iletilemeyeceğini söyledi.

GRİP AŞISI VE KORUYUCULUK
Küresel sağlık otoriteleri, aşıların içeriğini her yıl şubat ayında belirliyor. Bu yılki aşıda iki influenza A ve bir influenza B türü bulunuyor.

Yetkililer, aşının enfeksiyonu tamamen engellemese de, hastalığın şiddetini önemli ölçüde azalttığını vurguluyor. İngiltere’deki ilk bulgular, bu yılki aşının yetişkinlerde hastaneye yatışı yaklaşık yüzde 40 oranında engellediğini gösteriyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber DSÖ’den acil uyarı: H3N2 dünyada hızla yayılıyor! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:37:01