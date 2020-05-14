Samanyolu Haber /Gündem / DSÖ’den flaş corona açıklaması: Asla gitmeyebilir /14 Mayıs 2020 10:36

DSÖ’den flaş corona açıklaması: Asla gitmeyebilir

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, corona virüsü ile ilgili korkutan bir açıklama daha yaptı. Dünya çapında 4.3 milyondan fazla vakanın olduğu corona virüsünün "asla gitmeyebileceğini" söyleyen DSÖ Acil Durum Direktörü Dr. Mike Ryan, "Aşı bulunsa bile virüsü kontrol altına almak için çok ciddi bir çaba gerekecek" dedi.

SHABER3.COM

Corona virüsünde vaka sayısı 4.3 milyonu geçerken, Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Direktörü Dr. Mike Ryan salgın ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

İnternet üzerinden yapılan basın toplantısında konuşan Ryan, yaklaşık 300 binden fazla insanın ölümüne sebep olan Covid-19’un asla gitmeyebileceğini söyledi.

Ryan, “Şunu şöyle söylemek gerek, bu virüs toplumumuzdaki bir diğer salgın virüs gibi kalabilir ve bu virüs asla gitmeyebilir. HIV de gitmedi fakat biz bu virüsle yaşamayı öğrendik” ifadesini kullandı.

“KIZAMIK GİBİ HASTALIKLAR DA VAR”
DSÖ yetkilisi, “Salgının ne zaman biteceğini söyleyenlere inanmıyorum. Yüzden fazla aşı geliştiriliyor fakat aşı ile yok olmayan kızamık gibi hastalıklar da var” yorumunu yaptı.

DSÖ’nün Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus da çaba ve çalışma ile virüsün kontrol altına alınabileceğini söyleyerek, “Güzergah bizim elimizde ve bu salgınla mücadelede hepimiz bir şeyler yapmalıyız” dedi.

DSÖ’nün bir numaralı ismi olan Dr. Tedros, “Birçok ülke farklı önlemler alıyor fakat bizim tavsiyemiz her ülke en yüksek önlemlerini almalı. İkinci salgın dalgasını tetiklemeden sokağa çıkma yasaklarını kaldırmanın bir garantisi yok” ifadesini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber DSÖ’den flaş corona açıklaması: Asla gitmeyebilir Sonraki Haber >>

Kork kork nereye kadar! Bu böyle gitmez desinler

Kork kork nereye kadar! Bu böyle gitmez desinler

Kamerayı açık unutup terbiyesizleşen Gazi Üniversitesi Dekanı

Kamerayı açık unutup terbiyesizleşen Gazi Üniversitesi Dekanı

Kanser hastası tutuklunun eşinden çağrı

Kanser hastası tutuklunun eşinden çağrı

Kovalamaca dramatik bitti

Kovalamaca dramatik bitti

Ünlü sunucu sabah programında uyudu

Ünlü sunucu sabah programında uyudu

Fatih Tezcan: Bu kez karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden?

Fatih Tezcan: Bu kez karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden?

Samanyolu'ndan zorunlu açıklama

Samanyolu'ndan zorunlu açıklama

Değmez bu kadar zulme!

Değmez bu kadar zulme!

Dev tanker alev alev yandı!

Dev tanker alev alev yandı!

Alışılmadık fırtına ortalığı yıktı

Alışılmadık fırtına ortalığı yıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:50:12