Samanyolu Haber /Gündem / DSÖ’den ‘koronavirüs’ çağrısı: Alkol ve sigarayı bırakın /21 Mart 2020 10:26

DSÖ’den ‘koronavirüs’ çağrısı: Alkol ve sigarayı bırakın

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı koyabilmek için alkol ve sigarayı bırakma ve spor yapma çağrısında bulundu.

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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bugünkü basın brifinginde, "Bağışıklık sisteminizin düzgün çalışmasına yardımcı olacak sağlıklı ve yararlı gıda tüketin, alkol tüketimini sınırlayın, şeker içeren içeceklerden kaçının, sigara içmeyin. Virüsü kaparsanız sigara içmek, hastalığın ağır şekilde gelişme riskini artırabilir" ifadelerini kullandı.

Ayrıca günde en az 30 dakikanın fiziksel aktiviteye ayrılması gerektiğini kaydeden Ghebreyesus, "Evinizden çalışıyorsanız uzun süre aynı pozisyonda oturmamaya özen gösterin. Kalkın ve her yarım saatte bir 3 dakikalık mola yapın" diye ekledi.
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