Samanyolu Haber /Sağlık / DSÖ’den kritik açıklama: Durdurun /16 Ekim 2021 17:25

DSÖ’den kritik açıklama: Durdurun

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kritik açıklamalarda bulundu.Korona virüs salgınında ortaya çıkan varyantların ardından birçok ülkenin aldığı takviye doz kararına Dünya Sağlık Örgütü sert tepki gösterdi.

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Cumhuriyet'te yer alan bilgilere göre, DSÖ Genel Direktörü, CNN'den Becky Anderson'a verdiği demeçte, güçlendiricilerin artan kullanımının "ahlaksız, haksız, adaletsiz olduğunu ve durdurulması gerektiğini" söyledi. Tedros, 'Takviye dozlara başlamak gerçekten küresel bir topluluk olarak yapabileceğimiz en kötü şey' ifadelerini kullandı.

Tedros, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Okyanusya'nın hepsinin nüfuslarının yüzde 50'sinden fazlasına tek bir aşı dozu uyguladığını, oysa Afrika nüfusunun sadece yüzde 7'sinin bir doz aldığını vurguladı.

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