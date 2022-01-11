DSÖ’den Omicron açıklaması: Önümüzdeki 6-8 haftaya dikkat!

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsün Omicron varyantı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.





Kluge, son haftalarda elde edilen verilerin Omicron varyantının yüksek derecede bulaşıcı olduğunu kanıtladığını açıkladı. Kluge, Omicron’un yayılımına bakıldığında, Delta’dan daha yüksek hızla yayıldığını hesapladıklarını belirtirken, artan vakalara karşı uyardı.





DSÖ Direktörü, “Avrupa bölgesinde 2022’nin ilk haftasında 7 milyondan fazla yeni corona virüs vakası tespit edildi. Bu sayı, önceki hafta yayınlanan verilerin iki katından daha fazla.” dedi.





AVRUPA NÜFUSUNUN YARISI TEHLİKE ALTINDA





Kluge, önümüzdeki 6-8 hafta içerisinde Avrupa bölgesindeki nüfusun yüzde 50’sinden fazlasının Omicron’a yakalanma tehlikesi olduğunu belirtirken, sağlık merkezlerinin tedbir alması konusunda da uyarılarda bulundu.





DSÖ tarafından yapılan açıklamada, Omicron’un aşı karşısındaki direncini tespit etmek için de daha kesin verilere ihtiyaç olduğu vurgulanırken, önümüzdeki haftalarda bu konunun netlik kazanacağı belirtildi.