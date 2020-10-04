DSÖ’den Türkiye’ye ‘vaka’ uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüse bağlı Covid-19 hastalığına yakalanan kişilerin toplam sayısının kayıt altına alınması usulleri konusunda Türkiye'ye uyarıda bulundu.







DSÖ Türkiye ofisi tarafından yapılan açıklamada "DSÖ, verilerin toplanmasının ve alınacak önlemlerin uyumlaştırılması için Covid-19 verilerinin raporlanmasının DSÖ'nün konuyla ilgili kılavuzlarına uygun olarak yapılması yönünde çağrıda bulunuyor" denildi.





Açıklamada, Covid-19 hastalığına dair verilerin toplanması ve raporlanmasının geliştirilmesi konusunda aralarında Türkiye’nin de bulunduğun üye ülkelerle görüşmelerin yapıldığı belirtildi.





DSÖ, Testi pozitif çıkan kişilerin temas içinde olduğu insanları tespit etmek ve pozitif vakaların karantinaya alınmasını sağlamanın önemine dikkat çekti. Açıklamada “Türkiye, semptom göstersin veya göstermesin, bütün pozitif Kovid-19 vakalarına karantina uyguluyor” denildi.