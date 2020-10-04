Samanyolu Haber /Sağlık / DSÖ’den Türkiye’ye ‘vaka’ uyarısı /04 Ekim 2020 16:13

DSÖ’den Türkiye’ye ‘vaka’ uyarısı

Koronavirüs vakalarının hızla artmasına karşın doğru verileri paylaşmamakla eleştirilen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “asemptomatik vakaları hasta kapsamına almadıkları” yönünde yaptığı açıklamanın ardından tartışmalar devam ediyor.

SHABER3.COM

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüse bağlı Covid-19 hastalığına yakalanan kişilerin toplam sayısının kayıt altına alınması usulleri konusunda Türkiye'ye uyarıda bulundu.

DSÖ Türkiye ofisi tarafından yapılan açıklamada "DSÖ, verilerin toplanmasının ve alınacak önlemlerin uyumlaştırılması için Covid-19 verilerinin raporlanmasının DSÖ'nün konuyla ilgili kılavuzlarına uygun olarak yapılması yönünde çağrıda bulunuyor" denildi.

Açıklamada, Covid-19 hastalığına dair verilerin toplanması ve raporlanmasının geliştirilmesi konusunda aralarında Türkiye’nin de bulunduğun üye ülkelerle görüşmelerin yapıldığı belirtildi.

DSÖ, Testi pozitif çıkan kişilerin temas içinde olduğu insanları tespit etmek ve pozitif vakaların karantinaya alınmasını sağlamanın önemine dikkat çekti. Açıklamada “Türkiye, semptom göstersin veya göstermesin, bütün pozitif Kovid-19 vakalarına karantina uyguluyor” denildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber DSÖ’den Türkiye’ye ‘vaka’ uyarısı Sonraki Haber >>

MHP'li Haberal skandalı ile ilgili yeni görüntüler çıktı

MHP'li Haberal skandalı ile ilgili yeni görüntüler çıktı

A Haber'de bir vatandaşın 'dolar' yorumu, sosyal medyanın gündeminde

A Haber'de bir vatandaşın 'dolar' yorumu, sosyal medyanın gündeminde

Avrupa’nın en büyük hapishanesi Silivri!

Avrupa’nın en büyük hapishanesi Silivri!

Gence kenti Ermenistan tarafından bombalandı

Gence kenti Ermenistan tarafından bombalandı

Eğlence parkındaki facianın görüntüleri çıktı

Eğlence parkındaki facianın görüntüleri çıktı

Alex Avrupa'yı etkiledi

Alex Avrupa'yı etkiledi

Markette facia

Markette facia

Beton kamyonunun hızı felakete yol açıyordu

Beton kamyonunun hızı felakete yol açıyordu

Şener Şen'e eski dostundan ağır sözler

Şener Şen'e eski dostundan ağır sözler

Güvenlik görevlisini eziyordu!

Güvenlik görevlisini eziyordu!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:26:08