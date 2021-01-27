Samanyolu Haber /Gündem / DSÖ Direktörü'nden salgının bitmesi için çağrı /27 Ocak 2021 21:44

DSÖ Direktörü'nden salgının bitmesi için çağrı

Üretilen yeni tip koronavirüs aşılarının yüzde 75'inin sadece 10 zengin ülkeye dağıtıldığını belirten Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, salgının bitmesi için aşıların ülkelere eşit dağıtılması gerektiğini belirtti.

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Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, üretilen yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşılarının yüzde 75'inin sadece 10 zengin ülkeye dağıtıldığını, salgının sona ermesinin aşıların eşit dağıtılmasına bağlı olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin (AKPM) Covid-19 aşılarına ilişkin düzenlediği programda konuştu.

Covid-19 salgınında dünyanın daha önce "eşi benzeri görülmemiş" bir sınavdan geçtiğine dikkati çeken Ghebreyesus, "Şimdi rekor sürede aşı geliştirmiş olsak bile bu bizi tekrar test ediyor. Aşı eşitliği sadece ahlaki bir zorunluluk değildir. Bu salgının sona ermesi buna bağlı" değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, DSÖ ile COVAX'ın kuruluşuna öncülük eden Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonuna (CEPI) teşekkür etti.

"Bilimsel engelleri, yasal engelleri, lojistik engelleri ve mevzuat engellerini birlikte aştık" ifadesini kullanan Ghebreyesus, bununla beraber dünya genelinde "aşıların eşit dağıtılması vaadinin" ciddi risk altında olduğunu vurguladı.

Ghebreyesus, "Aşılar zengin ülkelerdekilere umut verse bile dünyanın büyük bir kısmının geride kalması tehlikesiyle karşı karşıyayız." diye konuştu.

"FİYAT ARTTIRIYORLAR"

Bazı ülkelerin ve şirketlerin ikili anlaşmalar yaparak aşıların fiyatını artırdığını ve "aşı sırasının önüne atladığını" belirten Ghebreyesus, şunları kaydetti:

"Covid-19 aşıları şu anda dünya genelinde neredeyse tamamı zengin olan 50 ülkede uygulanmaktadır. Dozların yüzde 75'i yalnızca 10 ülkeye dağıtıldı. Hükümetlerin, kendi sağlık çalışanlarını ve yaşlıları aşılamaya öncelik vermek istemeleri anlaşılabilir bir durumdur ancak zengin ülkelerdeki daha genç ve sağlıklı yetişkinlerin daha yoksul ülkelerdeki sağlık çalışanları ve yaşlılardan önce aşılanması doğru değildir. Umarım bunu anlayacaksınız."
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