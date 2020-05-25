DSÖ durdurduğunu açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı sıtma ilacı hidroksiklorokin üzerine yapılan klinik araştırmaları geçici süreliğine durdurma kararı aldı.





DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bugün düzenlediği sanal basın toplantısında, örgütün birçok ülkedeki ortaklarıyla yürüttüğü hidroksiklorokin klinik araştırmalarını güvenlik endişeleri nedeniyle askıya aldığını söyledi.





Ghebreyesus açıklamasında, bu kararın cuma günü The Lancet tıp dergisinde yayımlanan bir araştırma nedeniyle alındığını ifade etti.





Söz konusu araştırma, klorokin ilacı ve hidroksiklorokin gibi türevlerinin Covid-19'a karşı etkisiz, hatta zararlı olabileceğini öne sürüyordu. Çalışmada, sıtma ilacını tek başına ya da makrolid ile kullanan Covid-19 hastaları arasında ölüm oranının daha yüksek olduğu belirtiliyordu.





DSÖ Genel Direktör, klinik araştırmaların duraklatıldığı süre içerisinde ilacın potansiyel yarar ve zararlarının yeniden değerlendirileceğini bildirdi.





ABD Başkanı Donald Trump daha önce önlem amaçlı hidroksiklorokin ilacı kullandığını açıklamıştı.